Katopodis: "Hay resultados visibles pero nos gustaría ir más rápido"

El Ministro de Obras Públicas sostuvo que las medidas para establizar la economía se tienen que dar en base a acuerdos, sentar a las empresas y trabajadores" y adelantó que "el esfuerzo lo tienen que hacer los que tuvieron ganancias extraordinarias".

El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, se refirió a las posibles medidas económicas del Gobierno nacional para estabilizar la economía. A su vez, destacó los "resultados visibles" de la gestión del presidente Alberto Fernández, pero reconoció que "nos gustaría ir más rápido".

"Lo principal es que todas las medidas que tomemos se tienen que dar en base a acuerdos, sentar a las empresas y trabajadores", aseguró el funcionario este sábado en declaraciones a la AM 750.

En ese sentido, subrayó que "los que tienen que hacer el esfuerzo son los que tuvieron ganancias extraordinarias", ya que "hay un sector importante de la Argentina a la que no le podemos pedir más esfuerzos".

"Hay resultados muy visibles, ayer lo dijo el Presidente, no estamos emitiendo patacones, no va la gente al trueque para comer", enumeró el dirigente de San Martín, pero agregó: "Es verdad que la situación es difícil. Nos gustaría ir más rápido, por supuesto. Pero no hay dudas que es por acá, con el peronismo, y poniendo en discusión una disputa de modelo"

Katopodis destacó que la gestión del Frente de Todos tuvo que "evitar una corrida", ordenar "la deuda en pesos" y elaborar "presupuesto cumplible", con el objetivo de "ir desacelerando la inflación" y "fortalecer el ingreso de los laburantes". En ese sentido: señaló "Estamos con más fuerza y claridad para pegar la piña que tenemos que pegar"

Cuando se le consultó sobre un posible congelamiento de precios y salarios, el Ministro señaló que "son instrumentos y medidas que se están estudiando y se analizarán cuando corresponda", en aras de "llevarle a la gente un poco de tranquilidad".

Actos del 17 de Octubre

Por otra parte, Katopodis pidió "no asustarse" por las diversas convocatorias previstas para el lunes 17 para conmemorar el Día de la Lealtad, al remarcar que "en el modelo y las cuestiones de fondo todos los peronistas defendemos lo mismo".

"El 17 de octubre va a haber actos en muchas plazas, y en todos esos lugares habrá peronistas reafirmando lo mismo que se puso en disputa aquel 17 de octubre (de 1945), que una Argentina para pocos no es viable", recprdó.

En ese sentido, afirmó que "hoy se vuelve a reeditar eso, en el medio debates, pero no hay que asustarse porque en lo principal, en el modelo y las cuestiones de fondo, todos los peronistas defendemos lo mismo", a la vez que señaló que "nuestro contrato electoral nunca lo vamos a dejar tirado".

"En la historia del peronismo siempre fue así", recordó Katopodis; y añadió que se trata de un movimiento donde "no nos une las formas, sino la dirección del modelo".

En este punto, indicó que "la derecha, en los cuatro años del macrismo, siempre cuidó las formas y nos propuso actos cuidados y prolijos, pero saquearon al país y dejaron a una Argentina llena de dolor", agregando que "en el peronismo lo que hace andar a la patria es la gente".

"Este año, como aquel 17 de octubre está en disputa la felicidad de nuestra gente, pero no en el sentido romántico, sino para que vivan con más alivio", dijo; y argumentó que la ciudadanía que adhiere a ese sector político "no es peronista por leer 'La razón de mi vida', de Evita sino por poder vivir bien".

"Siempre el PJ ha dejado puntos de apoyo", dijo y enumeró programas como el "Procrear, la Asignación Universal por Hijo, las viviendas, las escuelas" y las consideró "marcas y lugares donde el peronismo propone que se agarre la gente para dar la pelea hacia adelante".

Posibles candidaturas

Consultado sobre las elecciones del año próximo, Katopodis sostuvo que tanto Alberto Fernández como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "tienen muy en claro y están convencidos de que lo que no nos va a dar resultado es que cada uno haga la propia", y que sobre esa convicción saben que "este es el rumbo para prosperar y lograr el bienestar del pueblo"

"Es el peronismo el único que puede garantizar eso" afirmó, agregando que apuestan a "un crecimiento para todos y no para cuatro vivos".

Para el funcionario, mientras ellos expresan "la propuesta de la bronca, nosotros tenemos que expresar la promesa del futuro" y ejemplificó con que "en que en el peor momento de lo sanitario, fue el peronismo el que cuidó".

"La principal batalla ahora es romper con esta inercia inflacionaria donde cualquiera termina castigando el bolsillo de todos nosotros y toda la energía está puesta ahora en luchar en esa dirección", dijo Katopodis.

Sobre los posibles nombres presidenciales para el año próximo, el ministro dijo que no sabe qué quieren hacer "el Presidente , la Vicepresidenta, Massa o los gobernadores", pero advirtió que "si nos perdemos en este momento de saldar las discusiones y encontrar los mejores candidatos, estamos siendo muy funcional a Cambiemos".

Katopodis también propuso pensar en "cómo acompañamos a Cristina en este momento de tanta persecución, a Massa en la toma de decisiones en lo económico; y como el Presidente sigue consolidando un modelo que hacia adelante representa una oportunidad".

Con información de Télam