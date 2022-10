Yasky: "Un aumento de suma fija sería creativo, como lo hizo Néstor"

El diputado del FdT habló del sindicalismo argentino, los reclamos para el Gobierno en busca de soluciones y la división de actos para el 17 de octubre.

El Secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y diputado Nacional del Frente de Todos (FdT), Hugo Yasky, se refirió al acto del próximo 17 de octubre y remarcó la importancia de que el Gobierno lleve a cabo "anuncios grandilocuentes" que respondan a las demandas y problemáticas que atraviesan al pueblo argentino. "Un aumento de suma fija sería una medida creativa y distinta, como la intentó en su momento Néstor Kirchner", manifestó.

En diálogo con "El Especial de los Sábados" por El Destape Radio, el funcionario remarcó que el lunes va a haber un "acto multitudinario" en Plaza de Mayo donde se va a leer un documento en el escenario y también hablarán representantes de los diferentes sectores. "Vamos a reivindicar el peronismo, ese acto de rebeldía e insurrección de los trabajadores de 1945. Más cuando la derecha y un personaje como (Mauricio) Macri plantean que hay que matar al sindicalismo, que hay que eliminar sindicalistas, leyes laborales, que hay que ir por privatizaciones de las empresas. Queremos un movimiento sindical con voluntad de lucha y de enfrentar esto", resaltó.

Al mismo tiempo, Yasky señaló: "También que el sindicalismo tenga la capacidad de exigirle al Gobierno, del que formamos parte, las soluciones concretas a los problemas de la distribución de la riqueza. Por eso va a haber también reclamos". Sobre esto último, enumeró: "Se va a escuchar el planteo de la necesidad de una suma fija, para levantar el salario de quienes están debajo de la línea de la pobreza; la universalización de las asignaciones familiares, para compensar la cantidad de trabajadores que teniendo empleo están debajo de la línea de la pobreza; se va a escuchar el reclamo de corregir el piso de ganancias y el reclamo para llegar a los responsables intelectuales en el intento de magnicidio a la vicepresidenta".

Mientras se habla de un posible congelamiento de precios, el diputado del FdT sostuvo que, como se lo conoció hasta ahora, "nunca terminaron de dar resultado" pero resaltó: "Una cosa es no pisar la manguera y otra es dejar que la manguera siga generando presión sobre los que menos tienen". Además acusó a los grupos empresarios de ser "voraces y no tienen límites al remarcar los precios" mientras "los salarios vienen corriendo atrás de la inflación y no es al revés". Por eso, señaló: "Alguna solución hay que encontrar, creo que el Gobierno tiene que hacer anuncios grandilocuentes y convocar a los empresarios, a las centrales sindicales, para encontrar una manera de ponerle un freno a este permanente desquicio que genera la voracidad de los grupos concentrados de la economía, no hacer nada tampoco es la solución".

Por último, en relación al 17 de Octubre, Yasky apuntó contra el acto que realizará un sector de la CGT en Obras Sanitarias, separado del de Plaza de Mayo: "Están mirando otra película, están pensando en que hay que armar una especie de cooperativa, para ir por los cargos de la próxima elección y la verdad es que los cargos se van a desprender de que podamos ganar y ganar va a depender de que podamos resolver los problemas. Ojalá uno pudiera estar en ese mundo de confort". Y cerró: "Nosotros necesitamos la movilización popular y por eso elegimos la Plaza. Necesitamos la unidad popular y darles contenido en relación a las demandas; sino siempre pierden los gobiernos populares, cuando gobierna la derecha y cuando gobernamos nosotros".