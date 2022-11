Una decisión de la Corte puede frenar la renuncia de Manzur como jefe de Gabinete

El máximo tribunal de esa provincia tiene que decidir si lo acepta en una fórmula como vicegobernador para 2023. En su entorno creen que podrá. Y crece su aspiración nacional.

El futuro de Juan Manzur en el gobierno nacional ahora depende de la Corte Suprema tucumana. El jefe de Gabinete de Alberto Fernández dejará su cargo en 2023 para abocarse a la política tucumana, pero surgió un inconveniente que pretende remendar para lograr sus aspiraciones.

Las elecciones en Tucumán (no habrá PASO) se adelantaron al 14 de mayo del año próximo. Manzur acompañará como vice en la fórmula al actual gobernador, Osvaldo Jaldo, quien accedió a ese mandato por la licencia que se tomó el primero para asumir como jefe de ministros de Fernández.

Manzur fue electo gobernador en 2015 y luego reelecto en 2019. Por ese hecho, no puede encabezar la dupla, ya que la Constitución tucumana prohíbe ir por un tercer mandato. Sin embargo, la carta magna local no da indicaciones sobre este nuevo caso: haber tenido dos gobernaciones y ser vicegobernador en un tercer período. "No lo prohíbe ni lo permite", responden desde el manzurismo tucumano a El Destape.

¿Qué dice el polémico artículo 90º de la Constitución provincial que fue reformada en 2006? "El Gobernador y el Vicegobernador duran cuatro años en sus funciones y podrán ser reelectos por un período consecutivo. El Vicegobernador, aun cuando hubiese completado dos períodos consecutivos como tal, podrá presentarse y ser elegido Gobernador y ser reelecto por un período consecutivo. Si el Gobernador ha sido reelecto para un segundo período consecutivo no puede ser elegido nuevamente, sino con el intervalo de un período. Lo mismo resulta de aplicación para el cargo de Vicegobernador".

Manzur podría ir directo hacia la fórmula con Jaldo, pero teme que el tema pueda crecer. "Hay un vacío ahí. Y no quiere que en plena campaña luego de presentar la fórmula el caso se judicialice", dijo una persona de su extrema confianza.

El Jefe de Gabinete va a presentar un amparo. Quiere una declaración de certeza donde la corte tucumana confirme que es legal y se puede hacer, según pudo averiguar este portal. "Así ya con eso se queda tranquilo y puede hacer la campaña en paz", expresaron fuentes del manzurismo.

El Jefe de Gabinete cree que la Corte provincial accederá y que no habrá mayores problemas. Así y todo, por las dudas en el peronismo tucumano ya piensan un plan B por si no lo permiten y se anota como alternativa una posible fórmula entre Jaldo y el senador tucumano del Frente de Todos Pablo Yedlin.

La semana pasada, el presidente Alberto Fernández confirmó que se quedará sin su jefe de Gabinete actual para el año que viene, tal como anticipó El Destape. Contó que "se pedirá licencia" en 2023. "Manzur está trabajando con nosotros. Lo que pasa es que él, y yo comparto, tiene que involucrarse en la política de Tucumán para garantizar un buen resultado. Veremos cómo lo manejamos eso en su momento", dijo en diálogo con Roberto Navarro en El Destape Sin Fin.

"Lo dejen o no, Manzur igualmente se va a involucrar para ganar Tucumán", confirman desde el lado de Manzur. En la cabeza del tucumano está integrar una fórmula presidencial en 2023. "Hay una sensación de que en la Argentina los últimos dos presidentes han sido muy porteños. En la fórmula para 2023 del Frente de Todos necesitamos una mirada del interior, Manzur o quien sea. Es un pedido de los gobernadores de ser considerados en esa línea", manifestó en off a El Destape una fuente con llegada directa al actual jefe de Gabinete.