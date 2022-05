Tolosa Paz: “Creo que tiene que haber un encuentro entre Alberto y Cristina"

La diputada nacional del Frente de Todos confió en que “prontamente" debe haber una reunión entre el Presidente y la Vicepresidenta y que sería "el mejor regalo para mayo” para los integrantes de la coalición oficialista.

La diputada nacional del Frente de Todos Victoria Tolosa Paz se refirió a la relación entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y confió en que “tiene que haber un encuentro" entre ambos y que sería "el mejor regalo para mayo” para los integrantes de la coalición oficialista. “Soy de las que cree que prontamente tiene que haber una charla, un acuerdo y un encuentro entre Alberto y Cristina para ponerse de acuerdo de esto que está en riesgo", afirmó.

Sobre eso, en declaraciones a Futuröck amplió: "Esto que sucede en la Argentina real, que tenemos un problema de inflación y de recuperación de salario, pero también todo lo demás que está haciéndole bien al pueblo argentino; necesita que las personas más importantes de este país, en términos de lo que fueron capaces de construir, que fue liberarnos de la derecha más nefasta, se tomen un té. Sería para todos nosotros, no solamente los que formamos parte del Frente de Todos, sino los integrantes de este gobierno, sería el mejor regalo para mayo”.

Consultada sobre quién debe dar el primer paso para que se reunan, la dirigente de La Plata sostuvo que “los dos saben dónde encontrarse" y que "siempre se encontraron en el camino de la Argentina que quiere crecer, redistribuir, y trabajar por el pueblo". "Cristina nos sacó a (el ex presidente) Mauricio Macri con una idea maravillosa que anunció el 18 de mayo”, recordó, en referencia al día que anunció la fórmula presidencial con Fernández.

En otro orden, salió al cruce de las últimas declaraciones del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al sostener que ante una consulta periodística “no pudo responder si va a formar una alianza con (el diputado de La Libertad Avanza Javier) Milei”.

“Dijo ser desarrollista y no puede responder si va a hacer una alianza con Milei”, dijo Tolosa Paz, y agregó: “Un precandidato, como todos los medios ponen, a la presidencia, no puede tener dudas sobre si va a compartir una alianza con alguien que no cree en el Estado y cree que la política es una casta”.

“No se puede decir todo el tiempo cualquier cosa, o no decir, en función de ganar una elección. No hay plan integral en una persona que se dice desarrollista y que consulta a economistas que llevaron adelante un proyecto que planteó la estructura de la timba financiera y fuga de capitales más grande que tengamos memoria, que tomó la deuda más grande no sólo del país sino de la historia del Fondo Monetario Internacional”.

En esa línea planteó que “hay dirigentes que hablan de consenso y después no votan el Presupuesto, y se oponen a una ley que ellos mismo sancionaron, como el Compre Argentino que busca proteger a la industria nacional, a las Pymes, frente a las multinacionales”.