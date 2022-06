Rossi: "Alberto Fernández tiene la lapicera y toma decisiones permanentemente"

El titular de la AFI respaldó la conducción del Presidente y defendió su intención de ir por la reelección.

El titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, sostuvo este domingo que el presidente Alberto Fernández "tiene la lapicera y va tomando decisiones permanentemente", y señaló que su tarea en el organismo que conduce será "seguir adelante con el marco de profesionalización y poner hincapié en la producción de inteligencia estratégica nacional".

En diálogo con Radio Rivadavia, Rossi consideró que "es muy sano que el Presidente piense en la posibilidad de la reelección, porque lo antinatural sería que no fuese así", y agregó que "Alberto tiene la lapicera y va tomando decisiones permanentemente, si no no hubiésemos firmado el acuerdo con el FMI", en referencia al entendimiento logrado con el organismo de crédito.

El funcionario afirmó que su opinión es que "al Frente de Todos (FdT) le vendría muy bien una PASO" en las elecciones de 2023. "La otra coalición (por la oposición de Juntos por el Cambio) seguramente va a tener PASO y daríamos muchísima ventaja electoral si forzamos la concreción de una lista única", añadió.

En otro tramo de la entrevista Rossi elogió el acto que 10 días atrás encabezaron el Presidente y la vicepresidente Cristina Kirchner por los 100 años de YPF. "Lo que yo sentí es que el debate había empezado a desescalar" al interior del oficialismo, comentó. Y repitió: "No significa que las diferencias hayan dejado de existir, sino que empiezan a encontrar un modo más dialogado".

La tarea de Rossi en la AFI

Se refirió entonces a su tarea al frente de la AFI y la de antecesora, Cristina Caamaño: "Ese objetivo que le había planteado el Presidente de sacar a la agencia de los sótanos de la democracia, se hizo muy bien", la halagó.

"Ahora el desafío que nos queda es seguir adelante con el marco de profesionalización de la agencia y poner hincapié en la producción de inteligencia estratégica nacional", señaló sobre esta nueva etapa.

El funcionario pidió no confundir "inteligencia con espionaje", y remarcó que "la inteligencia estratégica nacional es otra cosa, es poder darle a los decisores, en primer lugar al Presidente o quién él designe, la mayor cantidad de información calificada para que los incorpore a su cuadro de situación".

Con información de Télam