Para Maggiotti y Katopodis, la reunión del FdT bonaerense buscó la "unidad"

Luego del encuentro en Merlo, desde la coalición oficialista salieron a mostrar unidad y cohesión. Qué dijeron los dos ministros nacionales.

El martes por la noche el Frente de Todos bonaerense tuvo su primer encuentro del año electoral en Merlo con intendentes de municipios más importantes y la participación del gobernador Axel Kicillof y los ministros Eduardo "Wado" de Pedro, Sergio Massa y Gabriel Katopodis. Luego de dar a conocer fotos que los muestran unidos y en sintonía, dos ministros nacionales que participaron del encuentro salieron a ratificar la "cohesión" del oficialismo.

Así, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Santiago Maggiotti, se refirió la reunión y señaló que “tenemos que trabajar en unidad; tenemos que transpirar para que los argentinos duerman mejor". En diálogo con El Destape Radio, el funcionario declaró que "las discusiones internas son buenas, pero siempre dentro de nuestro frente electoral".

Asimismo, dijo que "se habló de las consecuencias que podría generar volver al pasado. Hemos escuchado muchas veces que, si vuelve a gobernar Macri, va a aplicar lo mismo pero con mucha más velocidad". Además agregó que "nos preocupa la actitud de la Ciudad de Buenos Aires y de la Corte. Hubo una intromisión en cuestiones administrativas del Poder Ejecutivo. Eso condiciona una parte de las obras que se realizan en cada una de las provincias".

En tanto, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, destacó la convicción del Frente de Todos de "seguir reafirmando" la unidad de la coalición. "La provincia de Buenos Aires representa una pieza fundamental para el triunfo nacional", ratificó.

En declaraciones a Télam Radio, el ministro explicó: "Anoche no escuche a ningún compañero proponer que la solución sea ir en dos barcos diferentes". "Sí estamos todos convencidos que la mejor alternativa es seguir reafirmando este sentido de unidad y fortalecer al Frente de Todos, tendremos que saldar todas las discusiones que haya que saldar y encarar con más fuerza la dirección y lo que representamos", expresó.

Para el ministro fue "muy importante" que el peronismo de la provincia "haya convocado". "El peronismo está gobernando en Buenos Aires, no como un refugio, sino como una locomotora y como una pieza fundamental para el triunfo nacional", destacó. Respecto de las elecciones que se vienen, dijo que "tenemos que ganar las elecciones y todos los que estuvimos anoche, con el Presidente Alberto Fernández a la cabeza, tenemos una gran responsabilidad".

En tanto agregó que no le preocupa que haya "debate y efervescencia" dentro de la coalición, pero afirmó que "lo que nunca podemos es desviarnos de nuestra meta y nuestro objetivo principal".

"Lo que no puede pasar es que encontremos compañeros con brazos caídos y con una actitud de derrota. Ese es el verdadero enemigo. Queda muy en claro que esto no se rompió. Muchos pronosticaban que no íbamos a llegar con este sentido de unidad a este momento y acá estamos", subrayó el funcionario nacional.

En tanto, advirtió que desde la oposición "se van a volver cada vez más, más agresivos" en el marco de la campaña electoral que se avecina, ya que consideró que "no pueden hablar de lo que hicieron cuando gobernaron, porque lo hicieron muy mal". "Determinar los candidatos es el final del camino. Hoy estamos gobernando y tenemos que garantizar un poco más de tranquilidad a los argentinos", concluyó Katopodis.