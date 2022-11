Mujica cree que ni Cristina Kirchner ni Alberto Fernández serán candidatos

El expresidente uruguayo opinó sobre las elecciones 2023 que se desarrollarán en Argentina y consideró que la vicepresidenta "es temperamental, pero es muy inteligente".

El expresidente de Uruguay José "Pepe" Mujica opinó sobre las elecciones que se desarrollarán en 2023 en Argentina y se metió en medio del debate de la interna del Frente de Todos. De acuerdo a su percepción, cree que ni la vicepresidenta Cristina Kirchner ni el mandatario Alberto Fernández serán candidatos en los comicios venideros.

En una entrevista al diario uruguayo El Observador, Mujica consideró sobre CFK: “Yo creo que no va a ser candidata porque Cristina es temperamental, pero es muy inteligente. Y si se da cuenta del apoyo que tiene, también se da cuenta de la oposición que genera”.

"Se me ocurre a mí, porque si no no hubiera ido a buscar a Fernández como lo fue a buscar. Y no la va a tener fácil Lula. Para mí esta no fue una elección entre izquierda y derecha, ese análisis es falso. Esta fue una elección entre un frente democrático, frente al peligro del autoritarismo, porque sino no se explica la cantidad de gente de centro que apoyó a Lula", siguió Pepe.

Sobre Fernández opinó: "Se ha manejado que Alberto Fernández quiere competir... Sí. Va a ser difícil en Argentina, va a ser muy difícil. No sé si el argentino no saca alguno del interior, algún federal de esos que tienen por ahí desparramados. Pero no sé lo que va a pasar. El peronismo no es previsible". Y dejó en clara su visión sobre una postulación del Jefe de Estado argentino. "¿Le parece que sería una mala idea que Alberto Fernández compitiera?", le preguntaron. "No me parece. El kirchnerismo (Máximo Kirchner por ejemplo) ya había planteado algunos cuestionamientos... La verdad que no tengo idea lo que van a hacer".

Además, Mujica dio su punto de vista sobre el peronismo y el kirchnerismo y los anhelos de un sector de que "desaparezca". "Lo que sé es que podrán ganar o perder pero van a seguir existiendo. Es un dato de la realidad", afirmó Pepe.

Aníbal Fernández cruzó a Máximo Kirchner

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, cuestionó al diputado Máximo Kirchner tras sus críticas al presidente Alberto Fernández al tildarlo de "aventurero" y aseguró que los dirigentes del sector kirchnerista "no participan hace rato" de las decisiones que toma el Gobierno.

En la previa de la Primera Cumbre Latinoamericana sobre Seguridad Interior que se desarrolla en el CCK, Aníbal fue consultado por la prensa sobre las declaraciones Máximo Kirchner el fin de semana, cuando el líder de La Cámpora calificó como una "aventura personal" una eventual postulación de Alberto Fernández el año próximo.

"No participan. Hace rato que no participan en la gestión ni toman una decisión que nos importa todos", respondió el ministro de Seguridad en referencia al sector kirchnerista del Frente de Todos. En ese sentido, remarcó: "Me parece que inventa palabras o las encuentran en Billiken y entonces aprovechan y dicen eso porque queda lindo. Ser Presidente requiere de toda la atención de los cercanos a la política de buena fe, como lo hemos hecho con Néstor y Cristina". Y sumó: "¿Tengo que inferir que con las expresiones que vierte tiene que ver con que es el único que se las sabe todas y nosotros somos los boludos? Es un poco distinta la situación, él puede ser que se las sepa todas, pero no somos boludos".