La operación mediática detrás del video de Victoria Tolosa Paz: con quién discutió

La concejala de La Plata por el Frente de Todos explicó lo ocurrido tras la difusión del video donde se la ve discutiendo con vehemencia. Distintos medios salieron a caracterizarla como una mujer "feroz" y "desencajada".

La concejala del Frente de Todos en La Plata, Victoria Tolosa Paz, fue noticia durante las últimas horas tras una fuerte operación mediática que buscaron imponer algunos medios de comunicación a causa de un hecho ocurrido durante una sesión virtual del Concejo Deliberante de la capital bonaerense. "Feroz", "sacadísima", "totalmente desencajada y a los gritos" o descripta con un "fuerte temperamento", fueron algunas de las tantas palabras que utilizaron para apuntar contra la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, haciéndola quedar mal en un ámbito lógico de debate.

Tras lo ocurrido, en diálogo con TN, explicó: "Estoy discutiendo y prefiero dejarlo en reserva. Es una discusión que no tiene nada que ver con la sesión. Me levanto y me voy porque está la cámara prendida, cierro la puerta. Alguien me vino a interrumpir, la persona que vino falta". Esto último se destaca en el video ya que, mientras hablaba Guillermo Cara (FdT), el concejal Cristian Vander se levanta de su silla y desaparece del plano. Según se conoció, los despachos están uno al lado del otro y segundos más tardes, arranca la discusión.

En la misma línea, Tolosa Paz apuntó directamente contra la oposición por la importancia que tuvo dicho cruce de palabras: "En el equipo de Cambiemos de La Plata, que lleva adelante el intendente Julio Garro, permanentemente tratan de buscar que esta (por ella misma) concejala tenga algún tipo de operaciones políticas". Mientras que durante su charla con LN+, agregó: "Me enojé con Cambiemos porque no estamos dispuestos a votar una ordenanza que esté en contra de los trabajadores. Fue acalorada porque Garro maneja de manera pésimamente mal los recursos públicos".

A su vez, en diálogo con Cadena Río, durante la jornada del jueves, el mismo Cristian Vander explicó lo ocurrido con la concejala: "Son sesiones, las últimas que venimos teniendo, acaloradas. Son decisiones complicadas y muy discutidas. Cualquiera puede tener una discusión o levantamiento, son cosas que pasan". Frente a lo ocurrido en algunos medios, el presidente del bloque del Frente de Todos no dudó en mostrar sus molestias: "Que se utilice una discusión para una opereta mediática, nosotros no compartimos para nada. El bloque está en cada uno de los sectores y los barrios, tenemos una agenda importante y conflictiva, preocupante y dolorosa... No compartimos que se utilicen estas discusiones".

Se desconoce el motivo por el cual se dio la discusión y ninguno de los dirigentes se refirió al tema, dejando lo ocurrido en la privacidad de la sesión. Lo cierto es que el contexto fue dentro de un clima de fuertes tensiones a causa del proyecto promovido por el intendente de La Plata, el mencionado Julio Garro, de Juntos por el Cambio, buscando eliminar la obligatoriedad de destinar una vivienda a los encargados de los edificios de más de 25 departamentos como se establece en la ordenanza 10.703/10.

Por su parte, frente a esto, desde el FdT presentaron una alternativa: los edificios con más de 40 departamentos sí estarán obligados a contar con una vivienda para dichos encargados mientras que, en el caso de las construcciones de entre 25 y 40 viviendas, podrán optar entre preservar un espacio para estos o aportar una tasa destinada a la creación de un fondo para reparar veredas. "Primó la sensatez y a última hora de la noche, logramos frenar la iniciativa que el oficialismo pretendía votar esa misma tarde", sentenció Tolosa Paz sobre el tema, que sigue buscando un equilibrio.