En un acto con máxima seguridad, Máximo Kirchner reaparece públicamente por primera vez a un mes del atentado a CFK

Será este sábado 1º de octubre en un acto de la militancia del Frente de Todos de Morón. Se habrá cumplido un mes exacto del intento de magnicidio a su madre. Evento con 2500 personas con seguridad extrema.

El líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, reaparecerá públicamente por primera vez a un mes del atentado a Cristina Kirchner. Será este sábado 1º de octubre en un acto de la militancia del Frente de Todos de Morón. Se habrá cumplido un mes exacto del intento de magnicidio contra su madre.

El evento será en el club Matreros de esa localidad bonaerense. Los anfitriones serán Martín Sabbatella y el actual intendente, Lucas Ghi, quien abrirá el acto. Lo cerrará con un discurso el diputado nacional. Desde el municipio de Morón contaron a El Destape: "Nosotros veníamos dando vueltas con la organización de un encuentro de la militancia, Máximo sabía que se iba a hacer, no teníamos fecha y decidimos hacerlo ahora".

Hay expectativa por el discurso que pueda dar Máximo. "Si él arma este acto es porque quiere estar, dar una señal y decir algo", especulan desde Morón a este portal. La fecha elegida no es casualidad. Treinta días atrás, en ese 1º de septiembre, se dio el intento de magnicidio a la Vicepresidenta. Ese mismo día fue la última vez que el diputado habló públicamente. Lo hizo en una entrevista en El Destape Radio por la mañana. Horas más tarde sucedió el hecho en Recoleta.

El acto va a ser atípico a nivel seguridad. Es un club grande con una cancha de rugby pero podrán asistir a penas 2.500 personas. El alambrado de afuera fue tapado con maderas. Se ingresará solo con pulseras que fueron repartidas previamente a las organizaciones políticas.

Todos los asistentes deberán estar sentados en sillas. No podrá haber gente parada. No habrá banderas ni bombos, no se podrá llevar ni mochilas ni bolsos, contaron desde la organización a este portal. "Nosotros vamos a poner las banderas de la militancia en el perímetro, nada más. Nadie podrá flamear nada", aseguraron.

Además la seguridad estará reforzada, en comparación con un acto de esas características en tiempos "normales", e incluirá, por ejemplo, revisar las mochilas de los militantes convocados. "Es atípico, nos cuesta, porque nos gusta el quilombo (risas), pero es lo que hay que hacer", reconocen de parte de los anfitriones. "Decidimos no hacerlo en lugar cerrado, aislado, porque la búsqueda era no incomodar a los compañeros", contaron a El Destape. El acto se podrá seguir en vivo través de una transmisión de YouTube.

El intendente de Morón juega y apuesta fuerte. Ghi irá por la reelección en 2023 y recibe así un fuerte espaldarazo de parte del jefe de La Cámpora de cara a lo que viene. Su espacio, Nuevo Encuentro, cumple 16 años al frente de ese municipio. "Hoy es un gobierno el de Morón donde estamos todos: Movimiento Evita, socialistas, camioneros, está todo integrado", destacan. Al acto del sábado están invitados intendentes de localidades cercanas. Pero el protagonista máximo sin dudas será Kirchner.

Máximo en un asado

Máximo Kirchner volvió a la escena política luego del atentado a su madre, la vicepresidenta Cristina Kirchner, a 19 días de aquel episodio en Recoleta. El diputado y presidente del PJ de Buenos Aires participó el martes pasado de un encuentro privado en Lomas de Zamora, con Martín Insaurralde como anfitrión. Uno de los asistentes relató a El Destape cómo lo vio, sus preocupaciones y de qué se habló en ese almuerzo. "Está bien, rodeado de amigos y compañeros", contó en off a este portal.

El encuentro se dio en el Parque de Lomas, con un asado como excusa ("y una picadita previa", relataron). Este tipo de almuerzos se realizan sin agenda previa y los lleva a cabo Insaurralde desde que asumió como jefe de gabinete de la Provincia. Estuvieron presentes funcionarios del gobierno de Axel Kicillof, intendentes, dirigentes peronistas, senadores y ministros del gabinete nacional.

Entre los concurrentes estuvieron Jorge Ferraresi, ministro de Vivienda, Juan Zabaleta, de Desarrollo Social, la senadora Juliana Di Tullio, la vicegobernadora de la Provincia, Verónica Magario, la ministra de Gobierno provincial, Cristina Álvarez Rodríguez, el diputado provincial Mariano Cascallares, el intendente de Ituzaingó Alberto Descalzo y Gustavo Menéndez, presidente del Grupo Bapro, entre otros. Fernando Espinoza, jefe comunal de La Matanza, llegó sobre el final del asado.

"Fue una reunión importante en lo personal para Máximo. Lo vi entero y con ganas. Estuvo acá con nosotros, rodeado de amigos y compañeros", describió uno de los asistentes a Máximo. Contaron que el encuentro sirvió como apoyo y aliento al hijo de la expresidenta y líder de La Cámpora.

Entre los temas que además se trataron aparte del intento de magnicidio a CFK, estuvieron la coyuntura, la economía, la unidad, los medios de comunicación, el diálogo con la oposición y el apoyo a la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa.

"Se habló de la coyuntura del país, de la inflación, de lo que se está trabajando para salir de esa situación. Máximo tuvo una mirada preocupada sobre la realidad. Y sigue pensando que el país tiene salida. Si logramos juntarnos todos vamos hacia ese país", narró un protagonista del encuentro ante la consulta de este portal.