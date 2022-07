En medio de versiones, Massa intensifica contactos con sus asesores económicos

El presidente de la Cámara de Diputados negó un ofrecimiento para su inminente desembarco en el Gabinete. Se reunirá con Alberto Fernández el viernes o el sábado. En paralelo, intercambió mensajes con su equipo de técnicos de confianza.

Mientras Alberto Fernández y Cristina Kirchner determinan la reformulación del Gabinete y la profundidad de los cambios en medio de la crisis política y económica, durante el miércoles se instaló la versión del inminente desembarco de Sergio Massa en el Ministerio de Economía aunque el presidente de la Cámara de Diputados desestimó los rumores y adelantó que el viernes o el sábado se reunirá con el Presidente. En paralelo, Massa intensifica contactos con su equipo económico por temas de trabajo y gestión. Son asesores especializados en áreas tributarias, agropecuarias, financieras y previsionales.

Massa insiste en que para que el Frente de Todos llegue con posibilidades al 2023, es necesario “repensar” el Gobierno y no solo cambiar nombres, por eso busca ocupar un puesto clave que le permita gestionar con autonomía una batería de políticas que modifiquen el rumbo actual. El miércoles por la tarde se intensificaron los rumores de que ese nombramiento era inminente y fue el propio tigrense el que se encargó de asegurar que “no hubo ningún ofrecimiento” y que se reunirá viernes o sábado con Fernández para abordar una agenda de trabajo.

En paralelo, ayer Massa intercambió mensajes y llamados con Eduardo Setti, Lisandro Cleri, Gabriel Michel y Gabriel Delgado. Ellos son algunos de los asesores que acompañan desde hace años al líder del Frente Renovador y que han formado parte de gestiones anteriores y en la actual administración ocupan o han ocupado cargos en distintas dependencias. De convertirse en jefe de Gabinete, estos nombres suenan para tener mayor exposición en distintos cargos.

El fin de semana que se definió la llegada de Silvina Batakis a Economía en reemplazo de Martín Guzmán, previamente Massa tenía la intención de asumir como jefe de Gabinete con el control del equipo económico, lo que incluía AFIP y el BCRA. Desde hace tiempo impulsa una reestructuración que apunte a unificar áreas y achicar ministerios. La falta de acuerdo entre los Fernández sobre cambios más profundos y anuncios económicos puso en stand by este plan. Massa expresó su enojo en privado por esa situación, pero en un encuentro que mantuvo con los dirigentes del Frente Renovador en San Fernando hace una semana expresó: “La unidad es el factor determinante de la coalición de cara al 2023”. Desde entonces se concentró en actos de gestión aunque no dejó de insistir en la necesidad de dar un golpe de timón. “Sino, no hay 2023 para nadie”, confió a este portal un dirigente que estuvo ese día.

Las conversaciones de los tres principales dirigentes del Frente de Todos siguieron y se reunieron distintas oportunidades a lo largo de este mes para calmar la interna y delinear el nuevo rumbo del Gobierno. Hasta ahora la única medida que se conoció fue el nuevo sistema de compensación para incentivar la liquidación del campo de soja y otros granos como respuesta a la presión devaluatoria. Resta saber si habrá nuevos anuncios económicos y un nuevo equipo de ministros.

Quiénes son los asesores económicos de Massa

Si bien son varios y más o menos conocidos públicamente, hoy al menos Massa mantuvo fluidos diálogos con los cuatro asesores antes mencionados. Guillermo Michel es abogado y contador. Desde junio, es el nuevo titular de la Dirección General de Aduanas (DGA). Ya ocupó el cargo en 2015, en la AFIP liderada por Ricardo Echegaray durante la gestión de Cristina Kirchner. Lisandro Cleri es el director ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. Hasta entonces se desempeñaba desde enero de ese año en la Unidad de Gestión de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa del Ministerio de Economía.Tuvo un paso en el área de operaciones del FGS durante la gestión de Diego Bossio.

Mientras que Eduardo Setti es un economista con trayectoria en el mercado de capitales y actualmente secretario de Finanzas de la cartera que dirige Batakis. En 2020 estuvo a cargo de la Dirección de Operaciones del FGS. También trabajó en la auditoría del organismo y fue director de Inversiones del FGS. Gabriel Delgado es Licenciado en Economía Agropecuaria y Doctor en Finanzas con especialización en finanzas rurales. En 2020, fue interventor de Vicentin. Entre 2013 y 2015, durante el último mandato de Cristina Fernández de Kirchner, fue Secretario de Agricultura Ganadería y Pesca.

Ese equipo de trabajo que rodea a Massa también está integrado por el ex presidente del Banco Central, Martín Redrado; el director del Indec, Marco Lavagna; el vicepresidente del BICE y ex ministro de Economía, Miguel Peirano; y Diego Bossio. Según supo El Destape, Peirano fue el único que confirmó que no formará parte del nuevo Gabinete en el que se trabaja.

Elogios a Massa y un sugestivo video de Galmarini

Más allá de los encuentros y las negociaciones, el nombre de Sergio Massa toma cada vez más fuerza para ingresar al Gabinete, especialmente, entre las voces del oficialismo. Tanto es así que diferentes dirigentes y funcionarios del Gobierno sostienen que su presencia dentro del equipo de ministros será clave de cara al 2023.

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz aseguró: "Massa tiene buen vínculo con las organizaciones sociales, la CGT, el presidente Alberto Fernández y con la vice Cristina Kirchner. Es un buen jugador". Y manifestó sin vueltas: "Ojalá tenga la posibilidad de entrar al Gabinete". Otro que se expresó a favor de su ingreso fue el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde. Además de valorar su "gran capacidad de gestión", afirmó: "Creo que su visión y su experiencia vendrían muy bien en esta etapa para encauzar la reconstrucción. Todo aquél que pueda aportar a que Frente de Todos cumpla con su contrato electoral debe estar en el gobierno". También se manifestó el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky: "Creo que la incorporación de Sergio Massa al Gabinete sería bueno. Es una de las tres cabezas del Frente de Todos".

Pero en las últimas horas el video que compartió su esposa y titular de AySA, Malena Galmarini, incrementó las especulaciones. En medio de una noche de insomnio, reflotó un video de la previa de las elecciones legislativas de 2013 que ganó Massa. “Todo vuelve, todo pasa, todo llega”, expresó Galmarini.