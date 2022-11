El oficialismo estudia un juicio político a la Corte por el fallo que le dio un cargo clave al PRO

La Corte revocó el decreto parlamentario que dividió el bloque oficialista de senadores para designar un representante en el Consejo. El exdiputado Héctor Recalde sostuvo que es un "conflicto de poderes".

El oficialismo estudia un "juicio político" a la Corte Suprema que revocó el decreto parlamentario que dividió el bloque oficialista de senadores para designar un representante ante el Consejo de la Magistratura. Lo afirmó el exdiputado del Frente de Todos (FdT) Héctor Recalde, quien señaló que el fallo de la Corte Suprema se trata de un "conflicto de poderes". El bloque de senadores oficialistas aseguró que el fallo "beneficia al macrismo" y realizará mañana una conferencia de prensa.

Recalde detalló que tiene información de que le van a plantear juicio político a la Corte por esto. No tienen facultades para designar a Luis Juez de esta manera". Remarcó que "es una facultad del Senado nombrar a sus representantes", y expresó que "con la resolución de la Corte se puede construir un manual de violaciones normativas". El abogado laboralista y actual consejero de la Magistratura aseguró que la Corte Suprema tiene el poder de tomar decisiones de "última instancia" en torno a "temas del Poder Judicial", pero "acá se trata de una relación interpoderes: el Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo".

La Corte Suprema de Justicia revocó hoy el decreto parlamentario que designó al senador del Frente de Todos Martín Doñate como representante por la segunda minoría en el Consejo de la Magistratura y sostuvo que esa banca corresponde al representante del PRO Luis Juez.

Recalde señaló en Rápido Nacional que "tiene que tener una mayoría absoluta la Corte para estas decisiones", e indicó "con la decisión de (Ricardo) Lorenzetti (de no votar) no la tienen". Además, recordó que "el doctor (Horacio) Rosatti es presidente del Consejo de la Magistratura, no tendría que votar él". Subrayó entonces que "por donde se lo mire, hace agua" el fallo. También se refirió a las "resistencias" sobre el proyecto de ley aprobado por el Senado para que la Corte se amplíe a 15 miembros, que "está boyando en la Cámara de Diputados".

El FdT cruzó a la Corte por su fallo: "Benefician al macrismo"

En este línea, el bloque de senadores del interbloque del Frente de Todos repudiaron la decisión de la Corte Suprema de Justicia y afirmó que es "el claro objetivo de beneficiar al macrismo". Calificaron como "político" e "inaplicable" el fallo y cruzaron al presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti.

"El de hoy fue un nuevo fallo político de la Corte Suprema de Justicia que representa un claro conflicto de poderes entre el Poder Judicial y el Legislativo", señalaron los senadores oficialistas a través de un comunicado difundido esta tarde. En el documento, los legisladores de los bloques de senadores y senadoras nacionales del Frente Nacional y Popular y de Unidad Ciudadana -que conforman el interbloque Frente de Todos- convocan además a una conferencia de prensa que se llevará a cabo mañana a las 12, en el Salón Provincias de la Cámara alta.

"Se demuestra así la vocación de interferir en las decisiones políticas del Congreso, arrogándose facultades que exceden al Poder Judicial y con el claro objetivo de beneficiar al macrismo en la composición del Consejo de la Magistratura", remarcaron. Además, argumentaron que "el fallo es inaplicable porque la Corte no puede decidir ni intervenir en la conformación de los bloques dentro del Senado". Y subrayaron que el juez Horacio Rosatti "no puede fallar en un tema en el cual es juez y parte ya que él mismo preside el Consejo de la Magistratura".

En horas de la tarde, distintos dirigentes del oficialismo salieron a criticar el fallo de la Corte. El primero que se expresó vía Twitter fue el senador nacional del Frente de Todos Pablo Yedlin, que afirmó que ell máximo tribunal se comporta "fuera de lo que marca la Constitución".

"La CSJN arma un Consejo de la Magistratura con una ley derogada y ahora se atribuye la decisión de los integrantes de la misma. Si los otros poderes no lo impiden, la República no existe", sostuvo el legislador de Tucumán al referirse al fallo difundido esta tarde.

En la misma línea, el diputado nacional del Frente de Todos Leandro Santoro protestó: "La Corte debería disolver el Consejo de la Magistratura y listo. Es más práctico eso que este experimento judicial. Que los 4 supremos resuelvan todo y ya está. Fín de la república", lanzó. A su turno, el diputado y titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, definió la decisión del máximo tribunal como "otro golpe institucional de la Corte Suprema".

"Cuatro privilegiados ahora definen si un bloque parlamentario puede partirse o no. Es una vergüenza cómo atacan una y otra vez. ¿Hasta cuándo vamos a soportar la dictadura del Partido Judicial?, lanzó.

Qué hizo la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia revocó este martes el decreto parlamentario que designó al senador del Frente de Todos Martín Doñate como representante por la segunda minoría en el Consejo de la Magistratura por entender que esa banca correspondía al representante del PRO, Luis Juez.

Para el tribunal, "resulta indiscutido que al momento de la notificación de la sentencia del 16 de diciembre -y aún después del vencimiento de los 120 días dispuestos para su implementación- la segunda minoría a los efectos de la conformación del Consejo de la Magistratura era el Frente Pro". La resolución lleva la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.

La Corte Suprema se refirió así a la sentencia de diciembre pasado que declaró inconstitucional la conformación de trece miembros del Consejo y la elevó a veinte, con lo cual obligó a ambas cámaras a designar nuevos representantes. Según los antecedentes citados en el fallo, al momento de la sentencia, la segunda minoría correspondía al bloque Frente PRO, con nueve senadores, que propuso al senador Luis Juez como consejero.

El bloque opositor comunicó su postulante a la presidencia del Senado el 13 de abril pero cinco días después, la primera minoría, el Frente de Todos, definió dividir su bloque y reclamar así la designación del consejero. Para la Corte, esta decisión del Frente de Todos "desconoce el principio de buena fe, cardinal en las relaciones jurídicas", según la resolución.