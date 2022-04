Eduardo Valdés: "No es tiempo de candidaturas"

El diputado nacional del Frente de Todos buscó bajar la tensión dentro del oficialismo y aseguró que es tiempo de "gestionar, gestionar y gestionar" al tiempo que indicó que la principal prioridad del Gobierno es "resolver el tema de la inflación".

El diputado nacional Eduardo Valdés se refirió al presente del Frente de Todos y opinó que "no es tiempo de candidaturas" sino de "gestionar, gestionar, gestionar". De esta forma, buscó enfriar la interna en el oficialismo que escaló en las últimas horas con duras críticas de Andrés "Cuervo" Larroque contra el ministro Martín Guzmán.

"Si el Presidente gestiona bien, si hace las cosas bien, va a ser naturalmente candidato. No hace falta que lo esté diciendo todos los días", afirmó Valdés en declaraciones a FM Delta.

El diputado nacional opinó que en este momento la prioridad del Gobierno es "resolver el tema de la inflación". Sobre esto, destacó: "Hay índices económicos muy buenos, pero tiene que redundar en un mayor poder adquisitivo de los salarios, en mejores condiciones para acceder a los alimentos".

Además, el legislador opinó sobre los proyectos de reforma de la Corte Suprema de Justicia que se comienzan a debatir en el Senado esta semana y se manifestó a favor de la ampliación de su composición y apuntó contra la credibilidad de los jueces ante la sociedad.

"Me parece bien la ampliación de la Corte. De toda crisis se puede salir con un mejor servicio de Justicia. Los jueces están en el nivel más bajo de credibilidad por parte de la ciudadanía", declaró. "No está bien que un Juez de la Corte acepte ser nombrado por decreto. Después se autoeligieron para presidente y vicepresidente del máximo tribunal. Y la última: desconocer una Ley de 2006 que fue elaborada después de los juicios políticos a los supremos de la Corte de Nazareno. El último presidente del Consejo de la Magistratura que formaba parte de la Corte, fue Nazareno, destituido por mal desempeño. No está bien que la Justicia se autocontrole", analizó.