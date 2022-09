Diferencias en el oficialismo respecto a la suspensión de las PASO

La Cámara de Diputados comenzará a tratar el Presupuesto 2023, que incluye una partida una millonaria para realizar las elecciones. Un grupo de los gobernadores del Frente de Todos quiere que esos fondos se utilicen para otros fines. Sin embargo, en las últimas horas algunos legisladores del oficialismo y potenciales aliados que expresaron diferencias. En la Casa Rosada insisten que no habrá iniciativa oficial.

Este martes comenzará el tratamiento parlamentario del Presupuesto 2023, una buena ocasión para que un grupo de gobernadores vuelva a la carga con la posibilidad de suspender las PASO por razones -entre otras- económicas, dado que significaría un ahorro de aproximadamente la mitad de los 63 mil millones presupuestados en el apartado electoral. El pronunciamiento de diputados y senadores cordobeses a favor de la suspensión dio nuevo impulso a la discusión, pero luego otros integrantes de ese mismo interbloque se diferenciaron e incluso legisladores del Frente de Todos salieron a rechazar un proyecto de ese tenor a menos de un año de los comicios. En la Casa Rosada insisten que no habrá ninguna iniciativa oficial, por lo que serán los gobernadores quienes deberán encargarse de sumar adhesiones.

En un punto, es un escenario parecido a 2020. En aquel momento, además, estaba el condicionante sanitario, que le daba un argumento más a los gobernadores que impulsaron la suspensión. En aquel entonces, el Gobierno tampoco se sumó a la movida y nunca pudieron alcanzar los apoyos necesarios. Los gobernadores mencionan razones económicas y sociales para la suspensión: sostienen que la gente, agobiada por sus problemas, está en contra de que se vote seguido. En la mayoría de las provincias se desdoblarán los comicios, así que deberán ir a las urnas tres, cuatro o cinco veces el año que viene. Salta ya suspendió las PASO provinciales, San Juan va en camino, mientras que Catamarca, Chubut y Tucumán lo tienen en estudio.

Las razones políticas, que no se mencionan, tienen que ver con la intención de los gobernadores de manejar el armado de las listas, algo que les resulta más difícil con una PASO de por medio. Consiguieron un aliado en el ministro de Economía, Sergio Massa. "Con 10 mil millones de reservas en el Banco Central y sin PASO el Frente de Todos gana las elecciones", es lo que dicen en su despacho, según reveló Roberto Navarro el fin de semana.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, fue uno de los que planteó públicamente la suspensión luego de una reunión con el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro. Participó también el pampeano Sergio Ziliotto, pero no dijo que acompañara la propuesta de Quintela. El santiagueño Gerardo Zamora, el chaqueño Jorge Capitanich y el sanjuanino Sergio Uñac son otros de los impulsores de la movida. El Frente de Todos cuenta con 118 diputados y necesitaría al menos 11 votos más para conseguir la aprobación en la Cámara baja, la más complicada. El número pareció quedar al alcance de la mano el viernes pasado, cuando la senadora cordobesa Alejandra Vigo, esposa del gobernador Juan Schiaretti, expresó que ese espacio "siempre" estuvo en contra de las PASO. "Son un gastadero de plata y obliga a la gente a votar en una elección interna de un partido político al que no pertenece", afirmó.

La posibilidad tiene muy inquieto a Juntos por el Cambio, que descansa en las PASO como la herramienta que les permitirá ordenar una interna explosiva, con muchos aspirantes presidenciales, a gobernador bonaerense y a jefe de gobierno porteño. A diferencia del peronismo, la coalición opositora siempre hizo un buen uso de las primarias, que los habilitó a sumar aliados y posicionarse. Por eso, ante los rumores de una posible suspensión, pusieron el grito en el cielo y criticaron al Gobierno, aunque reservadamente admiten que el oficialismo podría llegar a los votos. El domingo, en una entrevista televisiva, el ex presidente Mauricio Macri se mostró un poco resignado a la posibilidad. "Si no hay PASO tendremos que hacer una interna abierta nuestra, a costo de los partidos que integran la coalición, pero vamos a hacerla", anunció.

No está tan claro. El Interbloque Federal, al que pertenecen los tres diputados cordobeses que responden a Schiaretti, tiene un total de 8 integrantes, los que dejarían al oficialismo muy cerca de la aprobación. Pero los dos diputados socialistas rosarinos del Interbloque se pronunciaron en contra de la suspensión mientras que el lavagnista Alejandro "Topo" Rodríguez dijo que no le gustaban las PASO pero que no se podía anular tan cerca de las elecciones, que era una discusión para 2024.

También comenzaron a escucharse voces disonantes dentro del bloque del Frente de Todos. El diputado Leandro Santoro evaluó que "si hablamos de paz social y diálogo político, lo peor que podemos hacer es violentar las reglas del juego". Lo siguió Eduardo Valdés, quien evaluó que "las PASO es una de las mejores cosas que hizo el kirchnerismo" y que no había escuchado en la Cámara de nadie que estuviera proponiendo eliminarlas. Sin embargo, su compañera de bloque, Victoria Tolosa Paz, se mostró a favor de debatirlo. "Se deben revisar las estructuras electorales que demandan dinero, en un contexto donde el pueblo argentino nos exige que cuidemos el mango”, opinó. Se mezclan las perspectivas de cada uno en 2023.

A Santoro y Valdés los une ser porteños y muy cercanos al presidente Alberto Fernández. Valdés también es de confianza de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien no manifestó posicionamiento sobre esta cuestión. De parte del Gobierno, ya el jefe de Gabinete, Juan Manzur, el ministro Wado de Pedro y la vocera Gabriela Cerruti avisaron que no trabajaban en ninguna iniciativa en ese sentido. "Soy un defensor de las PASO, creo que a nuestro espacio le vendría bien", acompañó el titular de la AFI, Agustín Rossi, en diálogo con El Destape Radio. El Presidente estaría en contra porque no le gusta la idea de que sea él quien impulse un cambio de las reglas electorales, así que dejó todo en mano de los gobernadores. Ellos deberán sumar voluntades. Este martes, la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, citó a los jefes de los bloques para empezar a discutir el Presupuesto y éste será uno de los temas a discutir.