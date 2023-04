Daer pidió a Massa de candidato: "Es el que más representa al Frente de Todos"

El Secretario General de la CGT señaló el trabajo del ministro de Economía y sostuvo que trabajan fuerte con él de cara al futuro.

El Secretario General de la CGT, Héctor Daer, se refirió a las próximas elecciones presidenciales y aseguró que el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, es "el que más representa" al espacio colectivo del Frente de Todos (FdT); no solo para dirimir a quien liderará al oficialismo en las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) sino también en las generales y en un futuro gobierno. "Se hizo cargo en un momento más que difícil del país, él todavía prefiere seguir siendo ministro y no candidato... Eso habla de su reponsabilidad y su función", elogió.

En diálogo con El Fin de la Metáfora, por Radio Con Vos, el dirigente sindical profundizó sobre los próximos comicios y habló de la determinación de los dos principales referentes del partido actualmente: "Alberto (Fernández) tomó la decisión de no ser candidato; Cristina lo dijo y ayer lo reafirmó". Y en esa línea, resaltó: "Sergio (Massa) es la síntesis de una mirada colectiva en ese sentido. Estamos trabajando muy fuerte con él, que un poco centralizó la función de gobierno. Está mostrando claramente que es la persona que más representa el espacio".

No es la primera vez que esto ocurre. Durante la semana, en medio de las turbulencias económicas, varios referentes de la CGT mostraron su apoyo ante una posible candidatura del ministro. "Vemos a Sergio Massa como un potable candidato para encausar la realidad del oficialismo”, señaló Andrés Rodríguez, titular de UPCN. Lo propio hizo, el fin de semana anterior, el secretario de la UOCRA, Gerardo Martínez: "Tiene posturas claras y estratégicas, ese es el camino".

Más allá de esto, existen otras miradas: los sectores "más combativos" esperan que la vicepresidenta Cristina Kirchner defina la estrategia electoral. En esa línea, durante el último acto que protagonizó en La Plata, la dos veces mandataria respaldó a Massa y reconoció su trabajo. "El miércoles, el ministro estaba firmando un muy buen acuerdo con China para que todo lo que importamos de China se pueda usar el swap", lanzó. En varios pasajes del discurso lo mencionó y se refirió a él como "Sergio".

Más allá de la situación electoral, durante la entrevista en Radio Con Vos, Daer hizo referencia a la “especulación financiera” que ocurrió en la semana y su “relación directa con la especulación política”. En relación con esto, refirió a la discusión con el Fondo Monetario Internacional (FMI): marcó la necesidad de “eliminar las metas” y llamó al Estado a “actuar con firmeza para retrotraer los precios que subieron por el dólar blue”. Además, destacó: "El Gobierno tuvo la acción de plantarse a algunos acuerdos que estaban fijados con las metas del Fondo y el Banco Central tuvo que intervenir para que no se lleven puesta la estabilidad". Y añadió: "Los precios que subieron por el dólar blue hay que retrotraerlos, ahí tiene que actuar con firmeza el Estado y con mucho apoyo político".

Finalmente, el secretario general de la CGT apuntó contra el resto de los candidatos: "Muchos añoran una salida ortodoxa de este problema generando procesos devaluatorios a gran escala porque creen que la salida es con el empobrecimiento de toda la sociedad". Y cerró: "Nosotros no queremos meternos en los procesos internos de los partidos políticos, pero sí ir elaborando un acuerdo con los candidatos que defienden las posiciones claras de la Argentina que queremos en la CGT. No podemos hablar con aquellos que dicen de levantar el cepo el 10 de diciembre sin mirar qué pasa con al vulnerabilidad social ni con quienes dicen que quieren dolarizar la economía, no vamos a poder tomar un café con quienes se plantean destruir institucionalmente nuestro país".