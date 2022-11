Cristina Kirchner valoró "el gran esfuerzo" de Massa en el manejo de la crisis económica

La vicepresidenta aseguró que el ministro "está administrando las consecuencias de lo que pasó". Elogios de los líderes gremiales Pablo Moyano y Abel Furlán por las medidas que apuntaron al ordenamiento fiscal y la estabilidad macroeconómica.

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se refirió al trabajo realizado por el ministro de Economía, Sergio Massa, en lo que va de su gestión y elogió el "gran esfuerzo" que realiza para administrar las consecuencias de lo que ocurrió en el último tiempo con la deuda tomada por el macrismo, la pandemia del COVID-19 y la invasión rusa a Ucrania que afectó a todo el mundo. Fue durante su primera aparición en un acto público luego del intento de magnicidio. También los gremialistas Pablo Moyano y Abel Furlán lo destacaron por las medidas que apuntaron al ordenamiento fiscal y la estabilidad macroeconómica.

En un acto realizado durante la tarde del viernes, de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Pilar, puso especial énfasis en las elecciones 2023 y en "hacer lo que tenga que hacer" para generar un proyecto de país "que vuelva a recuperar la alegría de la gente". En medio de estas fuertes frases relacionadas al ámbito político, la ex mandataria manifestó: "El gobierno tiene que terciar en la distribución del ingreso, como lo hacíamos durante nuestros gobiernos".

Allí fue cuando, durante su discurso, Cristina Kirchner señaló el trabajo realizado hasta el momento por el ministro Massa. "Quiero ser absolutamente sincera, porque como dijo Abel, nunca miento. No miento. Podré tener muchos defectos, pero no el de mentirosa. El ministro de Economía está haciendo también un gran esfuerzo, administrando las consecuencias de lo que pasó. Miren, creo que ustedes, como el resto de los argentinos, ha escuchado muchas veces mis críticas respecto de determinadas cuestiones, de funcionarios, etc."

El Plenario de la UOM completo

Por su parte, Abel Furlán, dirigente de los metalúrgicos y consejero del PJ Bonaerense, señaló: "Hace poco tiempo estuvimos muy cerca de que el mercado nos pegue un golpe y una devaluación que empobrecería a millones de argentinos más. Por suerte, la inteligencia, seguramente de la compañera que tengo al lado (CFK) y del presidente hizo que el nombramiento del ministro Sergio Massa pudiera darle nuevamente centralidad a la política y que eso no ocurriera". Y añadió: "Sabemos del esfuerzo que hace el ministro para tratar de resolver el problema de divisas que tenemos cada uno de nosotros. Y ojalá Dios lo ayude para morigerar la inflación que golpea y tritura nuestro poder adquisitivo".

Quien también se deshizo de elogios para con el ministro Massa, fue el cosecretario de la CGT Pablo Moyano. En diálogo con C5N, manifestó: "Nadie puede desconocer, más allá de la crisis económica, lo que ha hecho Sergio Massa. Ha subido el Impuesto a las Ganancias para que más trabajadores paguen menos, le estamos pidiendo un bono de fin de año, que se paguen las asignaciones por hijo para los trabajadores y lo fundamental es que empiece a bajar la inflación". Y cerró: "Con esos tres o cuatro temas el país va a empezar a arrancar de una vez por todas".

En las últimas horas, el dirigente de la CGT también se había referido al problema de la inflación durante una charla con El Destape Radio: "Yo creo que la inflación no la generan los salarios, sino los generadores de precios, los especuladores, los supermercados, la Sociedad Rural, Mercado Libre, Techint y Arcor... Los que todos los días aumentan los precios de la canasta alimenticia", enumeró. Y pidió, frente a estos incrementos, que el Gobierno sea más duro.