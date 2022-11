Consejo de la Magistratura: el bloque del Frente de Todos respaldó a Moreau por la apelación y el freno a las designaciones

La bancada oficialista en el Congreso aseguró que "respalda incondicionalmente" a la titular del Cuerpo, que apeló el freno de la designación de Reyes y retiró la nómina de representantes de la Cámara baja para el organismo judicial.

El bloque de diputados nacionales del Frente de Todos expresó su respaldo a la titular del Cuerpo, Cecilia Moreau, quien apeló el fallo del juez Martín Cormick que declaró nula la designación de la legisladora radical Roxana Reyes en el Consejo de la Magistratura y retiró la nómina de representantes de la Cámara baja para el organismo judicial.

A través de un comunicado, la bancada oficialista expresó que "respalda incondicionalmente las decisiones tomadas" por Moreau respecto al Consejo de la Magistratura. Según describieron, la apelación al fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 y la decisión de suspender la designación de integrantes de la Cámara "son institucionalmente correctas y plenamente ajustadas a derecho".

"Expresamos nuestro absoluto apoyo a las decisiones tomadas por Cecilia Moreau, sin ninguna mezquindad política sectorial", sentenciaron y señalaron que lo hacen "conscientes de que el reciente fallo del juez Cormick hizo lugar al amparo interpuesto por nuestro bloque en abril pasado y que, en función de la Resolución de la Presidencia, las designaciones de nuestros integrantes al Consejo de la Magistratura quedarán en suspenso".

"Urge empezar a ordenar lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación desordenó con el fallo de diciembre de 2021, en el que emplazó al Congreso y repuso la vigencia de una ley derogada", sentenciaron los legisladores del oficialismo y aseguraron que "las decisiones de Cecilia Moreau van en el sentido correcto".

Cormick había declarado nula la designación de la diputada radical en el organismo encargado de nombrar y sancionar a los jueces, y argumentó que la Unión Cívica Radical se presentó a elecciones en la misma lista que el PRO. Eso, según el juez, hace que a Juntos por el Cambio en su conjunto le corresponda un representante por la "primera minoría" y no otro extra por la "segunda minoría".

En este escenario, el bloque que conduce Germán Martínez advirtió que "no hay motivo alguno para que el interbloque de Juntos por el Cambio descalifique el accionar de la Presidenta de la Cámara y recurra a críticas políticas infundadas, de claro corte misógino".

Esto alude a que Juntos por el Cambio definió como "ilegal" la decisión de Cecilia Moreau. A través de un comunicado, la bancada de la alianza opositora expresó que "bajo ningún punto de vista" se "puede permitir este atropello a las instituciones de la República ni consentir que la Cámara de Diputados quede sometida a los deseos de (la vicepresidenta) Cristina Fernández de Kirchner".

Pese a esto, desde Juntos por el Cambio criticaron el fallo de Cormick.“Repentinamente un juez que perdió competencia, tomó el lunes una decisión en abstracto”, recordó el jefe del interbloque radical, Mario Negri, que agregó: “Lamento que esto lo hagan en medio del Mundial. Entre banderas, angustias y zozobras producen un acto violatorio de la ley”.

Quien salió a cruzar al FdT por su comunicado fue la vicepresidenta del bloque UCR, Karina Banfi, quien rechazó la acusación de "misoginia". Al respecto, aseguró en Twitter: "No hay misoginia. Violar las instituciones no es un tema de géneros. El kirchnerismo somete a una tensión inusitada a la República desde la Presidencia de la Cámara de Diputados que ostenta una mujer. No tenemos dudas de que un diputado varón también habría obedecido a CFK".