Cecilia Moreau cruzó a Bossio y defendió las medidas de Massa

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, cruzó a las críticas de Diego Bossio sobre las medidas de Sergio Massa. Le recomendó “leer cuál es el mecanismo sobre el canje con ANSES” y lo calificó como uno de los “opinadores precoces sobre el Fondo de Garantías de Sustentabilidad y los jubilados”.

En ese sentido, Moreau señaló además que quienes están criticando la medida “se van a tener que meter la lengua en el bolsillo”, a través de una respuesta por su Twitter.

Bossio había criticado las medidas para reducir la presión sobre los dólares financieros, que incluyen un canje de bonos en dólares que pertenecen a organismos públicos, con el objetivo de evitar saltos en la brecha cambiaria.

"Al vender estos títulos, en definitiva, lo que está haciendo el gobierno es endeudarse a una tasa superior al 25% en dólares (ej. al vender el AL30, el gobierno obtiene hoy unos USD 25, pero a costa de tener que pagar un total de USD 104 de acá a su vencimiento en 7 años). Van a decir que no queda otra, que la situación es urgente, que es necesario contener los dólares paralelos. Las excusas de siempre", tuiteó el ex titular de la Anses. "Lo concreto es que, en vez de gestionar con responsabilidad, están especulando con el patrimonio de los jubilados. Argentina necesita construir el futuro, no sembrar más incertidumbre", cerró.

Sin embargo, tras la respuesta de Moreau, Bossio la siguió: "Cecilia, no sos panelista de un programa. Sos Presidenta de la Cámara de Diputados. En lugar de discutir conmigo tenés una responsabilidad que cumplir: explicar a todos los argentinos que pretenden hacer con el FGS. La medida que toman con un simple decreto tiene consecuencias para millones de argentinos por muchísimos años. Pretender llevarla adelante sin más explicación es, y me quedo corto, una irresponsabilidad".

Y cerró el ex funcionario: "La función de los activos de Anses no es estabilizar el dólar financiero. Si no tienen nada que ocultar, planteen la discusión democráticamente en el Congreso, de cara a la sociedad".

Las medidas de Massa

El Ministerio de Economía anunció una serie de medidas para reducir la presión sobre los dólares financieros, que incluye un canje de 4.000 millones de dólares en bonos bajo ley extranjera (globales o GD) que se encuentran en poder de organismos del sector público nacional por títulos en pesos y la incorporación de los bonos en dólares bajo ley local (bonares o AL) en la operatoria de dólar CCL.

La medida busca dar mayor profundidad al mercado con el que se opera dólar CCL -que actualmente está habilitado exclusivamente para bonos GD29, GD30, GD35 y el resto de la serie de globales- y, al mismo tiempo, darle instrumentos al Tesoro y al Banco Central para actuar en el mercado de cambios financiero para evitar saltos en la brecha.

Chispas con Alberto

El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, se volvieron a mostrar juntos en medio de las tensiones en el Gobierno. La titular de AySA, Malena Galmarini, contó que hay malestar en el entorno del ministro de Economía por filtraciones y críticas en off en Casa Rosada.

El encuentro se dio en Mendoza, en el anuncio de un tren que unirá esa provincia con la Ciudad de Buenos Aires. Al lado de Massa, Alberto dijo que está "peleando día a día por recuperar la Argentina en un presente muy complejo" y destacó que "en cualquier rincón de la patria está el Estado presente".

"Que en estos tiempos difíciles nadie baje los brazos. En la política hay distintas miradas. Hay que recordar y tener memoria", dijo al encabezar la denominada Marcha Blanca por el regreso del tren que une Palmira, en la provincia de Mendoza, con la ciudad de Buenos Aires, después de 30 años sin ese servicio.

La esposa de Massa, Galmarini, dio diversas notas radiales por la mañana donde confirmó chispazos entre el ministro y la Rosada. “Las operaciones políticas nunca gustan, los off nunca gustan; y cuando vos sabés de dónde vienen, uno tiene derecho a enojarse”, expresó.

Dijo que “desde adentro de la Casa Rosada” salen esas versiones. Y aseguró: “No tengo alma de vigilante, así que cada uno sabrá qué hizo. Además entiendo que Sergio se los dijo también porque no es especulador, no es ese ventajero que quisieron hacer creer. Va, se sienta y te dice las cosas”.