Alberto y Wado: los primeros gestos del deshielo tras la peor crisis política del Frente de Todos

Luego de la fuerte tensión por el acuerdo con el FMI y las críticas del 24 de marzo, comenzó una etapa de guiños en la coalición. El visto bueno del presidente a la propuesta de los senadores y los tres actos que compartieron junto al ministro de Interior.

De los últimos dos meses críticos, esta semana fue la de mejor sintonía política entre todas las partes del Frente de Todos, que sufrió una crisis que parecía terminal en medio del debate por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El deshielo comenzó con gestos de un lado y el otro y lo tiene como protagonistas a Alberto Fernández y Eduardo "Wado" de Pedro.

Tras la aprobación del acuerdo con el FMI en el Congreso argentino y en el directorio del organismo internacional, ambos compartieron tres momentos importantes en las últimas horas. Son las primeras horas de una coalición que vivió un terremoto político. Votos en contra, ausencia, discursos duros, piedrazos, mensajes no respondidos, chicanas, silencios y directas e indirectas. Todo en semanas. Y la crisis política del Frente parecía no tener fin.

Comenzó la semana con un proyecto importante de senadores del Frente de Todos, entre los que está Oscar Parrilli, para que parte del pago de la deuda que tomó Mauricio Macri lo paguen evasores y lavadores de dinero en el exterior. Inmediatamente, la portavoz presidencial en nombre del Poder Ejecutivo (de Alberto Fernández, claro) salió a dar su visto bueno y apoyo a esta iniciativa. Luego, Cristina Kirchner hizo lo propio sobre una idea propia. Fue un gesto del presidente a la vicepresidenta, casi de ida y vuelta.

Hoy el mandatario salió a repudiar él mismo (no a través de su vocera) la vandalización de la estatua de Cristina en Río Gallegos. "Ella se ha ganado legítimamente un lugar en nuestra historia y en nuestro presente. Respetar las instituciones y la convivencia en la diversidad ideológica son una exigencia que nuestra democracia nos impone", escribió.

Este comienzo de deshielo se terminó de materializar con gestos entre Wado de Pedro y Fernández. El ministro de Interior y el mandatario compartieron escenarios diversos en estas últimas horas donde se mostraron juntos y mostraron públicamente un principio de unidad tras el temblor.

El momento más importante se dio ayer cuando descubrieron una placa juntos en homenaje a un trabajador desaparecido. El sindicato de ATE había invitado a De Pedro. Era una baldosa en homenaje a Gustavo Américo Varela y Roxana Verónica Giovannoni, dos trabajadores del organismo que fueron desaparecidos durante la última dictadura cívico militar. Y le propusieron si podía acercarse también el presidente.

Wado y Alberto estaban juntos en la reunión por el Consejo Económico y Social en el Centro Cultural Kirchner. Desde el entorno de De Pedro le contaron a El Destape cómo se gestó ese acto: "Wado le fue a contar del acto y le dijo que ATE quería que también estuviera él. Alberto aceptó y le dijo que salían del Consejo e iban para allá caminando juntos".

Fuentes del Ministerio de Interior relataron a este portal cómo fue esta semana tras el terremoto y cómo está la relación con Fernández: "Las discusiones políticas van por otros carriles. Acá hay que seguir gestionando y trabajando. Él no deja de ser un ministro del Poder Ejecutivo".

El vínculo siguió este miércoles. En el Salón Eva Perón de la Casa Rosada ambos recibieron junto a Juan Manzur a 19 gobernadores por el conflicto con la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación. Allí, Wado tiene un rol protagónico. También este miércoles participó Fernández en la pelea con Horacio Rodríguez Larreta. Ambos defendieron la postura de Nación y lograron el apoyo de todas las provincias. Hubo foto juntos. Y luego De Pedro se encargó de liderar la conferencia de prensa en la explanada de la Casa de Gobierno.

Son los primeros gestos entre los socios de la coalición oficialista luego de la crisis que generó el acuerdo con el Fondo que fue rechazado por una parte del Frente de Todos y que encendió todas las alarmas de cara a 2023.

Las críticas del 24 de marzo

Militante de derechos humanos, Wado de Pedro participó activamente del Día de la Memoria, Verdad y Justicia. recorrió desde la Ex ESMA hasta la Plaza de Mayo el trayecto junto a La Cámpora. Estuvo junto a sus compañeros y se fotografió con todos, incluido Máximo Kirchner

Ese día, desde Máximo Kirchner hasta Andrés Larroque y Axel Kicillof, hubo discursos fuertes sobre el FMI y sobre Alberto Fernández (sin nombrarlo). Se habló de "autocompasión", de "no nos vamos a ir de algo que gestamos" y de que "al que no le interesa pelearse con nadie, que sepa que no lo necesitamos, hay que dar todas las peleas".

Todas frases y palabras pronunciadas por los referentes de La Cámpora públicamente. La agrupación mostró ese día masividad y convocatoria, en una marcha con consignas contra el FMI. Hubo más de 50 mil personas.