Alberto Fernández y Sergio Massa se mostraron juntos en un acto, en medio de los chispazos internos

Fue en Mendoza en el anuncio de un tren que unirá esa provincia con la Ciudad de Buenos Aires. La titular de AySA, Malena Galmarini, contó que hay malestar en el ministro de Economía por supuestas filtraciones.

El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, se volvieron a mostrar juntos en medio de las tensiones en el Gobierno. La titular de AySA, Malena Galmarini, contó que hay malestar en el entorno del ministro de Economía por filtraciones y críticas en off en Casa Rosada.

El encuentro se dio en Mendoza, en el anuncio de un tren que unirá esa provincia con la Ciudad de Buenos Aires. Al lado de Massa, Alberto dijo que está "peleando día a día por recuperar la Argentina en un presente muy complejo" y destacó que "en cualquier rincón de la patria está el Estado presente".

"Que en estos tiempos difíciles nadie baje los brazos. En la política hay distintas miradas. Hay que recordar y tener memoria", dijo al encabezar la denominada Marcha Blanca por el regreso del tren que une Palmira, en la provincia de Mendoza, con la ciudad de Buenos Aires, después de 30 años sin ese servicio.

La esposa de Massa, Galmarini, dio diversas notas radiales por la mañana donde confirmó chispazos entre el ministro y la Rosada. “Las operaciones políticas nunca gustan, los off nunca gustan; y cuando vos sabés de dónde vienen, uno tiene derecho a enojarse”, expresó.

Dijo que “desde adentro de la Casa Rosada” salen esas versiones. Y aseguró: “No tengo alma de vigilante, así que cada uno sabrá qué hizo. Además entiendo que Sergio se los dijo también porque no es especulador, no es ese ventajero que quisieron hacer creer. Va, se sienta y te dice las cosas”.

Asimismo, Galmarini aseguró que el vínculo que tiene Massa con Fernández y con la vicepresidenta Cristina Kirchner es de “muchísimo respeto” y de “relación asidua”. Explicó: “Sergio nunca deja de tener diálogo con nadie, de proponer y de comentar las cosas que cree que hay que hacer, de tomar las opiniones de todos".

En esa línea, la titular de AySA contó que Massa "no está ni en el mejor ni en el peor momento ni con Alberto ni con Cristina. Nunca lo estuvo en todo este tiempo. Tiene claro que la gestión es de un frente donde el Frente Renovador es una de las patas más importantes y él tiene muy claro que la unidad nos va a llevar a ganar la elección”, consideró.

Malena Galmarini cerró ese tema de la interna en el Gobierno con una explicación de su vida cotidiana: "Yo me peleo con mi marido y mis hijos no se enteran. Uno sigue la vida mientras que eso no sea una pelea que dé para separación; por ahora eso no sucede".

Por otro lado, sobre una supuesta candidatura de Massa, Malena dijo que "no es compatible” con su rol de ministro de Economía. Y sumó: “La verdad es que no lo sé (si será candidato), creo que él todavía no lo sabe, no lo piensa, no es un tema que hoy esté en sus pensamientos todo el tiempo”, dijo.

Y concluyó: “Él no está pensando si puede ser candidato o no. Tiene claro que no puede ser las dos cosas: no puede ser candidato a presidente, mientras sea ministro de Economía. Y que no hay muchos que tengan el coraje, la valentía y la pasión por la patria como la que está poniendo para hacerse cargo de esta situación del país”.