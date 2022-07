Alberto Fernández recibe a funcionarios en Casa Rosada para definir nuevas medidas

El Presidente los recibió a ambos en su despacho y luego llegó el canciller, Santiago Cafiero. Se decide qué pasará con la liquidación del campo. Fuerte expectativa.

El presidente Alberto Fernández se reunió con la ministra de Economía, Silvina Batakis, el titular del Banco Central, Miguel Pesce, mientras que ahora mantiene un encuentro con el canciller, Santiago Cafiero. Se vienen nuevas medidas para frenar el temblor financiero producto de la suba del dólar blue. Además, se decide qué pasará con la liquidación del campo. ¿Habrá comunicación hoy o el fin de semana?

Desde el Ministerio de Agricultura contaron a El Destape que el titular de la cartera, Julián Domínguez, está en constante diálogo con las entidades de campo. "Vamos a a llevar adelante con nuestras herramientas las medidas que tome el Ministerio de Economía", destacaron. Durante la tarde, el mandatario recibió a Batakis y Pesce para delinear los próximos pasos, y luego llegó a la Casa Rosada uno de sus funcionarios más cercanos, Santiago Cafiero.

Sobre el cierre de una semana muy complicada para el mercado cambiario, el dólar blue aumentó apenas un peso y cerró a $ 338, pero marcó así un nuevo récord histórico. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas es alrededor del 160% promedio. La cifra superó al spread máximo que se registró en octubre del 2020 (150%).

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 301,175 millones, en futuros MAE U$S 535,104 millones y en el Rofex U$S 1.092 millones. Sin la presencia de demanda para el pago de energía y con los sistemas de las entidades financieras adecuándose a las nuevas disposiciones, la oferta de divisas predominó y permitió una recuperación de reservas para el Banco Central. La autoridad monetaria terminó el día con saldo positivo por su intervención, con compras por unos U$S 45 millones.

En medio de la corrida cambiaria, Fernández encabezó un acto de presentación de obras de infraestructura científica y tecnológica en la Casa Rosada. El jefe de Estado apuntó contra los productores agropecuarios que no liquidan la cosecha, contra los especuladores que apuestan al dólar y pidió trabajar para superar la crisis que vive la Argentina.

"El desafío de enfrentar a la inflación, a los que especulan con el dólar y el desafío de enfrentar a los que guardan 20.000 millones de dólares en el campo esperando una mejor rentabilidad cuando el país lo necesita. Son los nuevos desafíos que aparecen y a cada desafío le vamos a poner el pecho. Los voy a superar con cada uno de ustedes como superamos los desafíos que tuvieron que pasar antes. Lo vamos a superar sin postergar la educación y la ciencia", afirmó Alberto Fernández.

El presidente luego pidió a los argentinos que se movilicen en favor del desarrollo y alertó: "Los que me quieren torcer el brazo, no lo van a lograr porque cuento con el apoyo de todos ustedes". El mandatario estuvo acompañado por gobernadores y ministros.

Por otra parte, la reunión bilateral entre Fernández y su par de los Estados Unidos, Joe Biden, fue postergada debido al cuadro de coronavirus que cursa el mandatario norteamericano, informaron este viernes fuentes oficiales. Estaba prevista para el martes 26 de julio, en Washington, y aún no está decidido para cuándo se reprogramará el encuentro.



En la jornada del martes, la Casa Blanca informó que Biden, de 79 años, dio positivo de COVID- 19 tras presentar "síntomas muy leves". Por ello, se aisló en la Casa Blanca hasta dar negativo. En Estados Unidos, las personas contagiadas deben aislarse por cinco días y, si están asintomáticas o sus síntomas están desapareciendo (sin tener fiebre por 24 horas), deben continuar después usando mascarilla por otros cinco días más cuando estén cerca de otras personas para minimizar el riesgo de infectarlas.