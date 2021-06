Video: así simularon en TN un atropellamiento en Formosa

Un manifestante se arrojó encima del vehículo. En TN pidieron una causa por atropello y abandono de persona.

En el canal Todo Noticias (TN) aseguraron que el ministro de la Comunidad Aníbal Gómez había atropellado a un manifestante. Sin embargo un video muestra que en realidad el manifestante se arrojó encima del capot de vehículo y que el funcionario detuvo la marcha para que lo saquen del lugar.

"Una vez más tenemos que hablar de Formosa y de qué tenemos que hablar: de atropello a los manifestantes. Y cuando hablo de atropello no me refiero al sentido figurativo, sino literal. El ministro de Salud, Aníbal Gómez, atropelló", afirmó la periodista de TN Paula Bernini.

En sintonía Sandra Borghi desde el piso de TN afirmaba que no podía creer lo que estaba viendo y sostuvo que "no sólo lo atropelló, sino que lo arrastró varios metros". Sin embargo en las imágenes se observa cómo el manifestante se arroja encima del vehículo cuando iba a baja velocidad y acusa ser atropellado.

Además de TN, otros medios de comunicación salieron a hacerse eco de la fake news y en las redes sociales se multiplicaron los mensajes en contra del gobierno de Gildo Insfrán.

"Me estás pisando, me estás pisando", le gritaba el supuesto atropellado al funcionario. Los manifestantes además le abrieron la puerta al ministro y lo insultaron, pese a que el funcionario se mantuvo en silencio. "Asesino, asesino", le gritaban luego de que detuvo el vehículo.

'Un ministro de salud que no le importa cómo lo dejó, si le dejará secuelas o no", agregó la periodista de TN exagerando la situación. "Perdón la desprolijidad, es material en crudo que nos acaba de llegar", afirmó Borghi.

De forma insólita, Bernini sostuvo que la carátula de la causa contra el ministro de Formosa debería ser "atropello" y "abandono de persona, porque ni siquiera se bajó a ver cómo estaba".

El motivo de la protesta es para pedir la reapertura de los locales comerciales cerrados por la pandemia del coronavirus. Luego de tirarse encima del capot, el manifestante Pablo Siddig explicó por qué saltó encima del vehículo: "Si no saltaba, me pisaba y me quebraba las piernas".

"Hace más de un año y medio que estamos parado. Los comerciantes estamos fundidos, tenemos hambre", reclamó Siddig .