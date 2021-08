Para atacar al gobierno, Macri defendió su endeudamiento récord con el FMI: "Nos ayudaron por hacer las cosas bien"

Involucrado de lleno en la campaña, el ex-Presidente cuestionó al actual mandatario por la imagen que trascendió del festejo del cumpleaños de Fabiola Yáñez en 2020. "Terminó de destruir su autoridad moral”, afirmó.

Como era de esperarse, Mauricio Macri quiso aprovechar políticamente a su favor la imagen de Alberto Fernández en la Quinta de Olivos en plena pandemia de coronavirus para festejar el cumpleaños de su pareja Fabiola Yáñez en 2020 y criticó con dureza al jefe de Estado. "Esa foto nos da la sensación de que tocamos fondo", opinó en el programa Desde el llano, por el canal ultraopositor Todo Noticias (TN).

En la entrevista con Joaquín Morales Solá, el exmandatario nacional se refirió también a la "Marcha de las piedras" en la Plaza de Mayo y en Olivos para recordar a los muertos por el COVID-19: “Fue un momento de volver a despedirse de los seres queridos, pero sobre todo de mucha indignación que comparto con todos los argentinos. Tal vez el Presidente tocó fondo del valor de la palabra presidencial y esa foto terminó de destruir toda su autoridad moral”.

“Tres días antes de que saliera la primera foto, él dijo que no había ninguna reunión social en Olivos. Salió la primera foto y dijo que no era verdad. Cuando salió la segunda no quedó más remedio, y aún así no se le escuchó pedir perdón. Es muy grave”, señaló el jefe de Cambiemos.

Macri quiso minimizar el impacto negativo de la multimillonaria deuda con el FMI que su gobierno contrajo

Con relación al préstamo sin precedentes que el Fondo Monetario Internacional le otorgó a la Argentina bajo su mandato, el empresario de 62 años volvió a "pegarle" al oficialismo actual: “La primera mentira fundamental que baten es el crédito del FMI, que es el grupo de países importantes del mundo que ayuda a otros países y por eso presta a una tasa más baja que cualquier Banco".

Según él, el organismo que en aquel momento lideraba Christine Lagarde se desprende de su dinero "para ayudar a un país que cree que está haciendo las cosas bien y cree que hay que apoyarlo, y ese era el caso de Argentina, no este rejunte que es el Grupo de Puebla...".

Sin ponerse colorado, Macri continuó en la misma senda: "Estábamos con los países que tienen tecnología que nos querían ayudar, y los que tienen las vacunas buenas que este gobierno no quiso comprar”.

Macri criticó la gestión del gobierno de Alberto Fernández por las vacunas contra el COVID

Según el líder del PRO, “es inexplicable no haber comprado las de Pfizer desde el comienzo". Y, al mismo tiempo, se preguntó irónicamente: "¿Si las hubiesen comprado cuando pudieron, porque teníamos prioridad, cuántos argentinos estarían vivos y cuántos familiares no hubiesen estado en esa marcha (de las piedras)? Es una estupidez ideológica. Las vidas no tienen valor, ¿o fue para ahorrar como dijo el Jefe de Gabinete que tenemos (Santiago Cafiero)?".

Macri insistió en comparar a esta Argentina con Venezuela

Además de haber afirmado que su tarea actual es “contener a todos los de Juntos en la unidad” y que teme una “ruptura institucional del actual gobierno”, quien tuvo las riendas del país entre el 10 de diciembre de 2015 y la misma fecha de 2019 siguió con un paralelismo sin sentido que ya parece agotado: “Vemos que el kirchnerismo quiere un modelo de sometimiento como existe en Venezuela o Nicaragua, donde realmente no funciona la democracia. Eso sucedió no sólo por mérito de (Hugo) Chávez y (Nicolás) Maduro, sino también porque la oposición se partió. Entonces, es muy importante seguir consolidando esa unidad y sostener la esperanza de que esta batalla es posible”.