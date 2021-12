Máximo denunció que Cambiemos fue a EE.UU. a boicotear el acuerdo con el FMI

El jefe de Bloque del Frente de Todos dijo que un miembro informante del partido opositor bastardeó a Argentina en medio del acuerdo con el FMI.

Máximo Kirchner denunció que un miembro informante de Juntos por el Cambio viajó a Estados Unidos a hablar mal de Argentina, en medio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"El ministro Martín Guzmán me contó hace 30 o 40 días que el que suele ser miembro informante de los temas económicos en Juntos por el Cambio fue a Estados Unidos a hablar con el FMI pésimamente de las posibilidad de Argentina", reveló Kirchner en diálogo con C5N.

"Esto me lo contó el ministro Guzmán", reafirmó Kirchner y admitió que el ministro le pidió que hablara con este hombre, mientras que el diputado sostuvo: "Yo ni pienso hablar con alguien que habla mal del país afuera para ver si pueden hacer una zancadilla". "Yo no soy parte de esas cosas", reconoció.

Mientras tanto, en las últimas horas desde el FMI consideraron que las conversaciones con la Argentina son "productivas" y que "se han logrado entendimientos generales en varios puntos". Sin embargo, no se dieron más detalles sobre posibles plazos para alcanzar un acuerdo definitivo, para poder reestructurar la deuda de unos 45.000 millones de dólares.

Las declaraciones de Kirchner fueron luego de que la oposición rechazara el proyecto de Presupuesto 2022 del Poder Ejecutivo luego de una sesión que demandó más de 20 horas de debate con fuertes cruces con el oficialismo.

Máximo, tras el rechazo de la oposición al Presupuesto 2022

El debate en Diputados terminó con 132 votos de la oposición en contra, 121 del oficialismo y sus aliados a favor, y una abstención. Máximo Kirchner consideró que a Juntos por el Cambio "les pegó muy mal ganar las elecciones de medio término y la confunden con una ejecutiva".

"El nivel de agresividad que venían descargando sobre la bancada oficialista era muy grande y tenían que fundamentar el si o no y decían barbaridades", admitió Kirchner y, con respecto a las quejas de la oposición-que afirman que cambiaron su voto a favor del cuarto intermedio después de la presentación de Máximo-dijo: "Me extraña mucho y saben que yo no agredí ni agravié a nadie".

Además, se refirió a la interna entre el radicalismo y el PRO e informó que el partido opositor está sin jefe de interbloque, lo que dificulta las tareas legislativas. "Hay gente de la fuerza opositora que no se mira a la cara cuando tenemos reuniones", afirmó Kirchner y dijo que "juegan a ver quién es el más duro pero se olvidan del país".