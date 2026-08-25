Se filtraron los explosivos mensajes que Milei le mandó a Agustín Laje: "Hijo de p..."

El periodista Alejandro Bercovich reveló pormenores de una severa crisis interna en el entorno del Presidente. Según lo expuesto, Javier Milei le habría enviado un explosivo mensaje a uno de sus principales defensores y propagandistas, el "intelectual libertario" Agustín Laje.

De acuerdo a lo relatado por el periodista en C5N, el presidente "estaba transitando su autoimpuesto ostracismo en la Quinta de Olivos cuando vio la entrevista de quien en algún momento consideró su posible sucesor".

El malestar del mandatario se desató al escuchar al politólogo e intelectual oficialista marcar diferencias sobre la situación social y económica del país. De acuerdo con el relato del periodista, las declaraciones donde se señalaba que "no le estaba mejorando el metro cuadrado a la gente, de que el péndulo se puede ir para el otro lado, de que la gente no come batalla cultural" generaron una inmediata y violenta reacción presidencial.

Ante esta situación, el Presidente "agarró el celular y le empezó a escribir en mayúsculas: 'Hijo de puta', 'traidor', 'ya vas a ver'". Acto seguido, la comunicación se cortó de forma intempestiva: "Después de eso inmediatamente lo bloqueó".

La intervención de Caputo

Para contener la escalada del conflicto y evitar deserciones clave en el armado libertario, "tuvo que intervenir Santiago Caputo para que este muchacho, Agustín Laje, no renunciara a la Fundación Faro, donde el gobierno recauda para su campaña".

Finalmente, Bercovich sostuvo que este episodio fue tan solo "un anticipo el que sintió en su celular y en sus propios nervios Laje, de lo que después sería la ira que descargó Milei en estos dos discursos ante cenáculos empresariales".

El episodio revelado por Bercovich expone las tensiones que atraviesa el círculo íntimo del Presidente en un momento en que las diferencias sobre el rumbo económico empiezan a filtrarse incluso entre sus propios aliados intelectuales.