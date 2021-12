Dónde recibirán el 2022 Alberto Fernández y Fabiola Yáñez

El Presidente viajará a Chapadmalal junto a la primera dama Fabiola Yáñez. El lunes retomará sus funciones y en el verano no tendrá vacaciones.

El presidente Alberto Fernández arribará al complejo presidencial ubicado en Chapadmalal para recibir el año nuevo y pasar el fin de semana junto a su familia. El jefe de Estado viajará a la ciudad balnearia junto a la primera dama Fabiola Yáñez.

Según confiaron a la agencia Noticias Argentinas, Fernández retomará su agenda en la Casa Rosada el próximo lunes, ya que el fin de semana permanecerá en la Costa Atlántica junto a su familia. Además, destacaron que el mandatario "no se tomará vacaciones" durante el verano, sino que continuará con sus actividades en la Casa de Gobierno.

En ese sentido, el propio Presidente fue quien dijo meses atrás que desde que asumió su mandato el 10 de diciembre de 2019 no se había tomado "un día de vacaciones".

"Yo, en todo ese tiempo, la verdad, no me tomé un día de vacaciones, ni me fui a la playa, nada, ni una semana", sostuvo Fernández en un discurso realizado en el mes de agosto, durante una visita a la provincia de San Juan. Por otra parte, desde la Casa Rosada hicieron hincapié en que será el último Fin de Año que el mandatario compartirá con la primera dama antes de la llegada del hijo de ambos.

En un brindis con periodistas acreditados en la Casa Rosada por los diferentes medios de comunicación, el Presidente se refirió a la espera del bebé que tendrá con Yáñez. "Muy bien, muy feliz, siempre que uno va a traer una vida al mundo está feliz. Esperamos que nuestro hijo nazca entre el 10 y el 20 de abril, pero con que sea ariano alcanza", expresó Fernández.

En tanto, desde el entorno del jefe de Gabinete, Juan Manzur, informaron que probablemente el ministro coordinador viaje este viernes rumbo a la provincia de Tucumán para celebrar la llegada del 2022 junto a su familia.