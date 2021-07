Fernando Iglesias hizo agua en un debate y fue humillado en vivo: "Fue con Macri"

El verborrágico Fernando Iglesias fue humillado en TV luego de intentar ponderar al Gobierno de Mauricio Macri. Así fue el incómodo momento que le hicieron pasar.

Una vez más, Fernando Iglesias protagonizó un verdadero papelón en los medios de comunicación. El verborrágico diputado de Juntos por el Cambio dijo presente en Fuego Amigo, por Telenueve, donde intentó defender al Gobierno de Mauricio Macri, Como consecuencia, el político macrista fue cruzado por un grupo de periodistas que lo humillaron con un tajante comentario.

En el marco de un debate que tenía que ver con la gestión de la pandemia por parte del presidente Alberto Fernández, y la situación económica y social que vive el país, Iglesias intentó resaltar al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta: "Den una vuelta por las villas de la Ciudad de Buenos Aires y las villas de otras partes del país".

Cata De Elía, conductora del programa, interrumpió al diputado y le marcó la cancha: "Bueno, mirá, ahí me estás interpelando a mí. Hace 12 años que soy profe voluntaria de un apoyo escolar y hay pibes que se quedaron afuera del sistema en la pandemia, que no tuvieron clases". Sorprendido con el comentario, Fernando Iglesias consultó: "¿En dónde?". Y la presentadora aseguró: "Acá en la Ciudad de Buenos Aires". Sin poder encontrar una buena excusa, Iglesias acotó: "Bueno, yo no digo que no haya pasado".

Fernando Iglesias, diputado macrista, hizo un papelón en Telenueve.

Fiel a su costumbre negacionista, y tratando de desviar el foco del asunto, Iglesias volvió a cuestionar al kirchnerismo: "La Ciudad de Buenos Aires es la que menos cerró en el país. El desastre... tienen que parar de mentir: aumentó la matrícula en las escuelas privadas". Aun así, otra periodista le lo cruzó con una picante pregunta: "¿De quién estás hablando? Ja, porque la gente no puede pagar una escuela privada".

El comentario que descolocó a Fernando Iglesias en el programa Fuego Amigo

Analía, una de las panelistas del programa Fuego Amigo, le señaló a Fernando Iglesias que durante la gestión de Macri hubo muchas bajas en la escuela privada por la difícil situación económica, en tiempos en los que no había una pandemia: "La matrícula en la Ciudad de Buenos Aires, hubo una transferencia de recursos y de chicos en la escuela pública a la privada. Durante el Gobierno de Mauricio Macri se revirtió por la situación económica, entonces los que no podían pagar la escuela privada, volvieron a la pública".

Molesto con el comentario, aunque sin presentar un solo argumento, Fernando Iglesias respondió: "No fue durante el Gobierno de Macri. Es falso".

Analía: "No es falso porque mis hijas iban a la escuela pública y conozco muy bien".

Otra de las panelistas del programa también intervino y expresó: "La mía también así que algo conozco de la escuela pública".

Creer o reventar, Fernando Iglesias volvió a insistir: "No fue durante el Gobierno de Macri. No fue durante esos cuatro años".