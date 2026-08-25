Fernando Espinoza apuntó contra Milei por la morosidad en Argentina: "La gente se endeuda por comida, medicamentos y pagar la luz"

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, cuestionó al presidente Javier Milei por sus recientes declaraciones sobre el endeudamiento de las familias argentinas y rechazó la explicación del Gobierno nacional sobre los niveles de morosidad. El dirigente sostuvo que el aumento de las deudas está vinculado al deterioro de los ingresos y a las dificultades que atraviesan los hogares para cubrir sus necesidades básicas.

A través de su cuenta de X, Espinoza afirmó: “La mora por no pagar las deudas en la que caen las familias es un termómetro de su intencionado plan económico: insensibilidad para los vulnerables y generosidad con los más ricos y poderosos; beneficios para el que tiene mucho y motosierra para los que menos tienen”.

En ese marco, el intendente cuestionó los argumentos utilizados por Milei para explicar el endeudamiento y señaló: “Milei, la Argentina que usted autopercibe en defensa de su desastrosa política económica y para esconder la destrucción de empleo y deterioro de los salarios que genera, desafía los límites de la sensatez. Esas voces supuestamente 'cómicas' que usted imita le están diciendo la verdad”. Luego, en otro fragmento de su poublicación, agregó: “Quienes compraron televisores para ver el Mundial, según los índices de venta de electrodomésticos, lo hicieron entre mayo y junio. Estamos en agosto, ¿sabía?. Aún sin pagar una sola cuota, esas personas no estarían en mora. No se debe decir cualquier cosa sin reflexionar”.

Espinoza planteó que el endeudamiento de los hogares responde principalmente a la necesidad de cubrir gastos esenciales y no al consumo de bienes durables. “Por ese 'Plan Maestro' libertario que usted gerentea la gente se endeuda para comprar alimentos básicos en cuotas, para acceder a remedios indispensables o para que no le corten la luz. Tirar datos irreales para disfrazar esa verdad equivale a mentir. O a vivir en Argentilandia”, expresó.

En la misma línea, cuestionó al Presidente por el impacto social de sus políticas económicas: “Presidente Milei, ayudaría mucho al país que usted hiciera un desembarco en la realidad e hiciera el intento, quizá muy dificultoso para usted, de ponerse en el lugar del otro. La empatía no es una debilidad 'populista'. Es una virtud cristiana, es sentir con los demás”.

Finalmente, Espinoza apuntó contra la sustentabilidad del programa económico y planteó: “Este país suyo es insostenible. Lo saben hasta los poderosos que lo apoyaban y ya le buscan relevo para el 2027. No les cierra esta tirante situación de un 'dólar tranquilo', pero un riesgo país en alza y tasas cada vez más altas. El mercado pide más para no irse de Argentina”. Y concluyó: “Ellos ven la fragilidad extrema de su plan en corto plazo. Por eso el círculo rojo está en esa búsqueda de otro candidato. Pero es una búsqueda infructuosa, porque el Pueblo sabrá elegir a quien lo devuelva al camino de la Justicia Social, esa que usted desprecia”.

Milei negó que exista un problema de endeudamiento familiar

El presidente Javier Milei rechazó que exista un problema con el endeudamiento de las familias y comparó los niveles de morosidad de Argentina con los de otros países de la región. "¿Por qué tanto debate? Los números no son distintos a los que tiene Estados Unidos en morosidad, o los de Chile, o nuestros vecinos, Brasil", afirmó durante su discurso por el 142° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario.

En ese marco, Milei atribuyó las críticas a sectores que buscan cuestionar su gestión de cara al año electoral y sostuvo que el debate sobre la morosidad forma parte de una estrategia para perjudicar al Gobierno. "Ahora entramos como imbéciles en que el problema es morosidad, me niego a que seamos tan pelotudos", expresó. También aseguró que el país lleva "27 meses seguidos que crecemos" y remarcó: "Entiendo que me odien y puedo tener argumentos adicionales para que me odien. Pero los datos son los datos".