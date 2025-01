Caputo entra en guerra con gobernadores e intendentes por los impuestos

La insistencia de los gobernadores de la Región Centro -todos ellos enrolados en la oposición dialoguista- en hacerse eco de los reclamos del campo y exigir una baja de las retenciones, generó una exaltada reacción del ministro de Economía, Luis Caputo, quien les dedicó un largo tuit en el que criticó a provincias y municipios por no bajar sus impuestos y mantener un "exorbitante nivel de gastos". Todo eso luego de un 2024 en el que les quitó recursos por donde pudo y evitó que el Presupuesto 2025 se trate en el Congreso para que no le fijen más fondos para el interior. “Reducir tasas municipales como usted sugiere implicaría dejar de prestar servicios básicos como la recolección de residuos, el mantenimiento de calles o el transporte público accesible", le respondieron desde el peronismo cordobés a través del intendente de Alta Gracia, Marcos Torres. También le salieron al cruce intendentes del peronismo que remarcaron el nuevo ciclo de endeudamiento que inició el ministro en negociaciones con el FMI. Solitario, el gobernador de Mendoza, el radical Alfredo Cornejo, salió a apoyarlo.

Caputo ya venía en cortocircuitos con los intendentes por la cuestión de las tasas municipales que se añaden a las boletas de servicios. Pero el reclamo de los gobernadores de la Región Centro lo llevó a escalar su réplica en un tuit muy largo, casi un documento. Allí, da fe de su vocación por bajar impuestos pero que por culpa del "desastre heredado" y "nuestro pésimo historial crediticio" sólo lo puede hacer en caso de que esté asegurado el superávit fiscal. Al ministro se le olvidó que buena parte de la responsabilidad por el problema crediticio le corresponde en función de la deuda externa récord contraída durante el gobierno de Mauricio Macri. En el cierre del texto la emprende contra gobernadores e intendentes a quienes, irónicamente, invita a la tarea de eliminar impuestos. "Todavía no hemos visto una provincia reducir Ingresos Brutos, sin lugar a dudas el peor impuesto que una economía puede tener", atacó.

Las provincias -y consecuentemente los municipios- vienen sufriendo podas presupuestarias desde el inicio de la gestión Milei-Caputo. No sólo en las transferencias directas, sino también en rubros como obra pública, sueldos docentes, transporte y jubilaciones. Además, la recesión también tuvo como consecuencia una baja de los ingresos impositivos. Por eso, los gobernadores -incluso los dialoguistas- insistieron para que el Congreso trate el proyecto de presupuesto enviado por Caputo y que los fondos a las provincias no quedaran de nuevo dependiendo de la discrecionalidad del Ejecutivo. Pero Milei y Caputo no estaban dispuestos a hacer concesiones y terminaron retirando el proyecto y prorrogando nuevamente el viejo presupuesto 2023, con montos totalmente desactualizados, de manera de mover las partidas a su antojo.

Un sector de la oposición dialoguista sigue reclamando por el Presupuesto, que el Gobierno ya da como un asunto superado. En paralelo, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, sumó a sus pares de Santa Fe y de Entre Ríos, Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio, en el objetivo de convertirse en amplificador político del reclamo agropecuario, un tema en el que pueden empezar a exhibir un perfil propio y diferenciarse del modelo libertario. "Necesitamos medidas de alivio que contribuyan a sostener al sector más dinámico de la economía regional.Acompañamos al campo y a la producción", dijeron los tres gobernadores en el encuentro en Rosario que provocó el enojo del ministro. Tan nervioso se puso Caputo que escribió el tuit desde Estados Unidos, antes de subirse al avión que lo depositó en Buenos Aires para arrancar las negociaciones con el FMI.

Desde el cordobesismo, el encargado de la réplica fue el intendente Torres, con una carta en la que detalló los servicios esenciales que dejarían de brindar los municipios en caso de que no cobraran las tasas que Caputo puso en la mira. En los días previos ya algunos jefes comunales habían salido a cruzar al ministro por su prédica. Por ejemplo, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, marcó que mientras Caputo se quejaba públicamente de la suba de tasas en algunos municipios él había incrementado el impuesto a las naftas el 722% en todo el país. Otros, como la quilmeña Mayra Mendoza, pusieron la lupa en la vuelta apresurada de Caputo desde Estados Unidos para discutir un nuevo endeudamiento con el Fondo. "El superávit del que hablan es ficticio", subrayó.

Aunque no dio indicios de cambios, Caputo recibirá a las entidades agropecuarias en los próximos días para escuchar sus reclamos. Es un tema clave que podría marcar el clima electoral para el oficialismo en provincias donde tuvieron un alto porcentaje de votos.