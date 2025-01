La exprimera dama Fabiola Yañez renunció a tener custodia en Madrid, España, luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, asegurara que escapó el pasado 31 de diciembre. Lo hizo a través de un escrito presentado por su abogada Mariana Gallego. El texto dice que la custodia había sido otorgada cuando decidió mudarse a la capital española con su hijo, Francisco. "Posteriormente, la custodia fue reforzada conforme es de estilo en los casos de violencia de género", dice el documento, sobre el momento en el que denunció al expresidente Alberto Fernández.

"El día 31 la señora Yañez había dicho que no iba a salir y se escabulló de la custodia", dijo Bullrich durante una entrevista con LN+ en la mañana de este sábado. Según describió, "la custodia después se enteró por una foto en Instagram que estaba en un lugar, la llamaron por teléfono en infinidad de oportunidades y no atendió. Cuando lo hizo dijo 'bueno, si quieren, me vienen a buscar'. Pero directamente se escapó de la custodia", señaló.

"Fabiola Yáñez y su hijo tienen su centro de vida en Madrid donde residen hace más de un año. Dicha decisión no debe implicar un perjuicio para la Administración pública nacional", dice el documento entregado por Gallego al juez de la causa. "Por esta razón mi mandante ha decidido renunciar a la custodia y continuar su vida normal en España. En caso de un eventual incidente que lo habilite, recurrirá a este Juzgado y/o en su caso, a la justicia española", añade la solicitud.

¿Qué dice el informe sobre la custodia de Yañez?

El Ministerio de Seguridad presentó a través del de director nacional de Normativa y relaciones con los Poderes Judiciales, Fernando Soto, presentó ante la Justicia un informe de la Policía Federal con un detalle sobre el funcionamiento y los costos de la custodia de Yáñez.

Según el detalle, Yáñez cuenta con dos efectivos de la División de Custodias de la Policía Federal y que ello implica una "erogación aproximada de 23 mil euros mensuales, teniendo en cuenta que el sistema de rotación de los efectivos implica, además, la compra de pasajes mensuales". En el documento dice que ese personal es utilizado "traslados para lugares de su concurrencia, a modo de remiseros, es decir, cual si esa fuera su función, solicitándole en diversas oportunidades que le realicen algún trámite particular, ajeno a las funciones de custodia".

También señalaban que la ex pareja de Fernández a veces salía sin custodia, cuando en realidad las personas que "precisan custodia no pueden salir sin ella". Las autoridades policiales, además, explicaron que "representa un parámetro para la evaluación de riesgo, dado que si decide salir sin custodia es porque la custodiada entiende que su riesgo no es tal".