Eva Perón, el voto femenino y el recuerdo de su última enfermera: "Estaba feliz"

A 70 años del voto femenino, cómo fue el día que Eva Perón depositó su sobre en la urna y el relato en primera persona de María Eugenia Álvarez, su enfermera personal que fue testigo de aquel momento inolvidable. Anécdotas e intimidades de una de las mujeres más influyentes e importantes en la historia argentina.

El 11 de noviembre es una jornada para recordar eternamente en la Argentina. Ese día, las mujeres votaron por primera vez en las elecciones presidenciales de 1951. Más de 3.500.000 mujeres (el 90% de asistencia del padrón femenino) depositaron a su candidato favorito en las urnas y, entre ellas, se destacó María Eva Duarte de Perón, justamente impulsora fundamental de aquella lucha feminista por lograr la igualdad de derechos, deberes y oportunidades entre mujeres y hombres. María Eugenia Álvarez, la enfermera personal de "Evita" que la acompañó hasta su último respiro, contó cómo fue el día que votó y también dio detalles sobre su vida.

Los días de las elecciones fueron muy movidos para Eva Perón, que ya transitaba un avanzado cáncer de cuello de útero y que estaba con mucho dolor porque además había sido operada. Sin embargo, aquel histórico 11 de noviembre de 1951, no se quiso perder la votación del voto femenino. La primera en la historia argentina. Como no podía asistir físicamente a la votación, le acercaron una urna en el Policlínico de Avellaneda en el que estaba internada.

Alrededor de las 11 horas de aquella mañana lluviosa, la urna en la que debía depositar el voto llegó al hospital, acompañada por un fiscal peronista y otro radical, y también dos policías. "Evita" depositó el sobre, por primera y única vez en su vida, y fue María Eugenia Álvarez -su enfermera personal- la encargada de sostener la caja. En ese instante exacto, un fotógrafo tomó una de las imágenes que, al día de hoy, es compartida por miles de personas en todo el país.

La enfermera María Eugenia Álvarez, junto a Eva Perón en su primera votación en las elecciones presidenciales de 1951.

¿Qué recuerda la enfermera de la votación de Eva Perón? "Vino una chica del partido radical", indicó. "Eva estaba contentísima, se hablaba mucho de las mujeres que tenían que votar y por qué tenían que votar", indicó, en un diálogo con TN. Y señala que en las afueras del hospital en el que Eva fue operada "era un mundo de gente llorando". En tanto, aseguró que Juan Domingo Perón estaba todo el tiempo cerca de su esposa: "No hubo minuto en que Perón no estuviera con ella".

María Eugenia Álvarez y la historia de por qué le anularon el voto: la reacción de Eva Perón

De acuerdo a lo que relató la enfermera María Eugenia Álvarez, al momento de tener que ir a votar, puso la lista de Juan Domingo Perón en el sobre y luego en la urna. Sin embargo, cuando le devolvieron su libreta cívica, se le cayó una foto de Eva Perón que llevaba dentro. "¡Me anularon el voto!", confesó por haber realizado una suerte de "voto cantado". "Y yo pensaba: ¿cómo le cuento esto a la señora?", se preguntó.

Luego del inconveniente que le surgió en su primera votación, la enfermera decidió contarle lo ocurrido a Evita: "Al llegar a la residencia le dije: ‘Ay, señora Evita, no sabe lo que me pasó´, y le conté". ¿Cuál fue su reacción? "Evita me miró, me sonrió y me dijo: ‘Qué se le va a hacer, María Eugenia´". Y agregó: "Igual, Eva estaba feliz de que las mujeres votáramos masivamente por primera vez".

Pese a que le recomendaron que descansara por su mal estado de salud, Evita asistió a la asunción presidencial Perón

Tras el triunfo de en las elecciones, Juan Domingo Perón asumió el 4 de junio de 1952. Frente a dicho marco, y pese a que sus médicos personales, familiares y consejeros le recomendaron que se quedara descansando debido al mal estado de salud en el que estaba, "Evita" decidió acompañar a su esposo en el acto. Para aquel entonces, pesaba apenas 37 kilos y no podía mantenerse en pie, por lo que debieron construir un corset para que pudiera sostenerse durante el desfile.

Juan Domingo Perón y Eva Perón, en la asunción presidencial del 4 de junio de 1952.

Las últimas horas de Eva Perón antes de su muerte y una charla con Perón: los recuerdos de la enfermera María Eugenia Álvarez

La noche del 25 de julio de 1952, y tan sólo unas horas antes de su muerte, Eva Perón le comentó a su enfermera: "María Eugenia, qué poquito que me queda", le manifestó. Y la mujer de personal en salud trató de calmarla: "Bueno, poquito le queda para tomar algo o poquito para ir al baño. ¿Qué necesita? ¿Por qué me habla de poquito? Explíqueme". "Evita" fue aún más clara y le marcó: "No, de vida, hija, de vida...'. "¿Por qué piensa eso, señora Evita? Todo lo contrario. Hoy no se siente muy bien, pero no piense que no se va a mejorar. A veces, para mejorar, pasan estas cosas", le volvió a responder la especialista, que según sostuvo ya no sabía "qué inventarle" para tranquilizarla.

Horas más tarde, precisamente a las 8.25 horas de la mañana del 26 de julio, "Evita" murió. Y María Eugenia todavía recuerda el breve diálogo que tuvo con Perón, quien estaba desconsolado: "Se sentó en las silla del dormitorio y me dijo: 'Vio, María Eugenia, qué solo que me quedo...'. Y le dije: 'Mi General, quédese tranquilo que lo vamos a acompañar entre todos'. Y pensé: '¿Quién te va a cuidar tus espaldas ahora?'".

Por qué Eva Perón fue clave para lograr la sanción de la ley del voto femenino

El 23 de septiembre de 1947 se promulgó la Ley 13.010 del voto femenino en la Argentina. La misma reconoció el derecho a todas las mujeres mayores de 18 años a votar y a ser elegidas en las elecciones, tal y como lo hacían los hombres. De esta manera, se logró la igualdad de derechos políticos entre mujeres y hombres. Aun así, el camino fue muy extenso para poder lograr esta conquista, ya que el reclamo comenzó a tomar fuerza a fines del Siglo XIX.

Reclamo de mujeres en señal de apoyo a Eva Perón por el voto femenino en la Argentina.

Con el trabajo y el empeño que le puso, María Eva Duarte de Perón hizo propio el reclamo de miles y miles de mujeres y fue una pieza fundamental en la lucha. El 23 de septiembre de 1947, en Plaza de Mayo, ofreció un emocionante discurso en el que expresó: "Recibo en este instante de manos del gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo, ante vosotras, con la certeza que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria”. Incluso, en julio de 1949, fundó el Partido Peronista Femenino.

La historia de cómo fue que Eva Perón le dio dinero a una mujer que tenía 8 hijos

María Eugenia Álvarez, enfermera personal de Eva Perón, reveló cómo fue que "Evita" ayudó a una mujer que tenía problemas económicos y que debía criar a una gran cantidad de hijos: "Un día llevé una carta de una señora que tenía 8 hijos. Y Eva me dijo: 'Esta señora que está acá tiene 8 hijos, hay que ayudarla, María Eugenia. Usted vaya a la Secretaría General, cuando entre va a haber una puerta y a la derecha se va a encontrar con un cuadro. Pone el cuadro de costado y hay una caja fuerte. Dé unas vueltas para un lado y tantas para el otro y tome un dinero'".

María Eugenia Álvarez fue enfermera personal de Eva Perón.

Impactada por la orden que recibió, la enfermera le comentó: "'Señora, ¿y si se despierta el General (Perón) y me ve adentro qué digo?'. 'No, no, usted vaya, María Eugenia', me dijo. Entonces abrí la caja, saqué un fajo (de dinero), cerré todo y ese dinero lo puse en un sobre que luego mi hermana se encargó de llevarlo para el jefe de la custodia y que se lo entregara a la señora de los 8 hijos". Y sostuvo: "Para eso quiso la plata. Yo le robé al General y nunca se enteró".

En el último discurso que dio, el 1° de mayo de 1952, Eva Perón fue sostenida por Juan Domingo Perón.

Cómo era la relación de Eva Perón con Juan Domingo Perón

Según María Eugenia Álvarez, enfermera de Eva Perón, la relación entre "Evita" y Juan Domingo Perón era "fantástica". En diálogo con Radio Nacional Rosario, por AM 1300, la enfermera sostuvo: "Perón era un señor enamorado de la señora Eva Perón, había amor en esa pareja. Mucho respeto, pero mucho amor". Y reveló: "Yo vi a ese hombre llorar de lágrimas... vi por primera vez llorar a un hombre. Lo vi llorar en el dormitorio. No me lo olvido jamás. De mi mente, no se borra".