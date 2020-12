A días de que el debate por el aborto vuelva a tener lugar en el Congreso, Estela Díaz, Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, aseguró que “estamos muy cerca de que sea ley”. Por otro lado, añadió que "fue muy significativa la aceptación social en 2018".

En diálogo con Alocarla, por El Destape Radio, Díaz dijo que está viviendo este tratamiento “con enorme expectativa, con mucha emoción, es largamente esperado este debate. Estamos muy cerca de que sea ley. Fue muy significativa la aceptación social que significó el 2018. Esto se debatió en las plazas pero también en las casas".

Además, remarcó: “Creo que este año la enorme diferencia es que presenta un proyecto el Ejecutivo nacional". Sobre esto, agregó: “El proyecto de IVE y de los mil días tiene que ver con el derecho a decidir. Es una clave para legisladores que tienen dudas, que pueden pensar rever su posición a partir de esta iniciativa".

Y remarcó que “este también es un tema de justicia social. La discusión no es aborto sí o aborto no. Es si vamos a mantener la clandestinidad y efectos de discriminación social que tiene. No estamos pidiéndole a los legisladores que piensen qué decisión van a tomar ante un embarazo no deseado, estamos pidiéndoles que tomen una decisión de salud pública".

Sobre los argumentos contra el proyecto, explicó: “La IVE al sistema de salud le hace ahorrar fortunas porque las complicaciones por aborto que son cerca de 38 o 40 mil al año son carísimas. Y para la salud de las mujeres a veces tienen secuelas irreversibles".

Además, agregó que “en contexto de pandemia, descomprimís el sistema de salud. El aborto en el primer trimestre es una práctica ambulatoria, medicamentosa. No necesitás ni ir a un hospital". Sobre la posibilidad de aplicar la ley lo antes posible, en caso de ser aprobada, reflexionó: “En estos años se ha avanzado en una red de profesionales que hacen abortos legales y el sistema está preparado para que esta ley se implemente de manera muy rápida. Salva vidas este proyecto".