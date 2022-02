Estela convocó al 1F: ""No pueden tres personas estar dirigiendo la Justicia de un país"

La presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo ratificó su apoyo a la marcha contra la Corte Suprema y cuestionó que la Justicia aún no resolvió la situación de 300 hijos de desaparecidos.

La presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, habló con El Destape Radio se refirió a la marcha contra la Corte Suprema y, tras manifestar su apoyo, consideró que "no pueden tres personas estar dirigiendo la Justicia de un país". En ese orden, cuestionó la falta de esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad.

“Nosotros hemos sufrido la demora, el cajonamiento de expedientes que dependían de dónde caían", arrancó Estela de Carlotto al aire del ciclo Navarro 2023 sobre la marcha del 1F convocada por distintos sectores de la política y los movimientos sociales para reclamar "una justicia que se parezca a su pueblo".

"No pueden tres personas estar dirigiendo la Justicia de un país. Esta una manifestación de un pueblo que reclama la justicia de la Justicia, no se hacen nombres", cuestionó de Carlotto al tiempo que propuso "que se tomen más personas que integren a la Suprema Corte y que los jueces incriminados en delitos no puedan seguir manejando, en Comodoro Py, por ejemplo, los expedientes que también seleccionan rápido o no".

A continuación, la referente de Derechos Humanos ratificó el apoyo de su organización y expresó: "Adherimos, no vamos a ir por razones obvias porque tenemos una edad en que no podemos hacerlo. Nuestra gente puede hacerlo por su cuenta, por supuesto que la libertad de expresión existe en nuestra institución".

"Esperamos que no haya malestares o esos entrometidos que van a hacer problemas que derivan en situaciones más penosas", advirtió. "Es un día más en la Argentina democrática que intentamos que cada día sea mejor. La Justicia es parte de la historia democrática de un país, el soberano es el pueblo", planteó.

"Acá no hay soberanos, sólo personas que tienen que cumplir con sus obligaciones sea un presidente o un juez. No deben elegirse a dedo sino a cómo corresponde la elección de un juez de la Corte", agregó.

Sobre las críticas de los referentes de la oposición y sus medios de comunicación afines al 1F, la referente de Derechos Humanos sintetizó: "Eso lo pueden decir los que realmente quieren que las cosas malas sigan progresando. Dividen, entonces ellos reinan".

A continuación, de Carlotto retomó el cuestionamiento hacia la Justicia en referencia a los reclamos que le dieron origen tanto a Abuelas como Madres de Plaza de Mayo. "Esto todavía no está esclarecido, estamos buscando a 300 nietos y sabemos que, quizás, todavía están viviendo con un apropiador que está gozando de libertad o que se lo condena con penas pequeñas cuando es un genocida", reflexionó.

"Son quienes de una manera legal, entre comillas, han usufructuado su poderío para robar, secuestrar gente, para matar gente y están caminando tranquilos por la calle. Esto no es venganza ni odio, es justicia. A mí me quisieron matar y eso nunca se esclareció. Lo que hay que hacer es no bajar los brazos", concluyó.