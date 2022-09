El nuevo parte médico de Esteban Bullrich tras el atentado a Cristina Kirchner

Se compartió el nuevo parte médico de Esteban Bullrich con un mensaje del exsenador para Cristina Kirchner tras el atentado que sufrió.

Salió a la luz un nuevo parte médico de Esteban Bullrich tras el atentado que sufrió Cristina Fernández de Kirchner el jueves 1 de septiembre en la puerta de su departamento, ubicado en el barrio porteño de Recoleta. En este nuevo comunicado, se dio a conocer el estado actual del exsenador de Juntos por el Cambio (JxC) junto con un mensaje para Cristina.

Bullrich continúa internado en el Hospital Universitario Austral por un cuadro de dificultad respiratoria que se complicó debido a su enfermedad de base, Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Mientras tanto, el Jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos, Pablo Pratesi, y el Director Médico Fernando Iudica envían partes médicos para informar sobre su estado de salud.

"El paciente Esteban Bullrich continúa internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Austral, estable, bajo tratamiento por neumonía, con ventilación mecánica y en proceso de disminución de la sedación, con posibilidad de interacción con sus familiares", comienza el comunicado.

Nuevo parte médico de Esteban Bullrich tras el atentado a Cristina Kirchner.

Y cierra con un mensaje de Bullrich para Cristina: "Mediante este parte, su esposa desea compartir lo siguiente: 'En nombre de Esteban, que tanto ama a su país, y confiando en el amor de Dios, ofrecemos este momento por nuestra querida Argentina'. En función de su evolución, se evaluará la emisión de un nuevo parte médico".

La historia de Esteban Bullrich con la ELA

Esteban Bullrich hizo público su diagnóstico de ELA a mediados de 2021. Se trata de una enfermedad degenerativa potencialmente moral que debilita la fuerza de los músculos, afecta la coordinación y diferentes áreas y órganos del cuerpo.

Poco tiempo después de su anuncio, Esteban tomó la dura decisión de abandonar su cargo público para evitar que el estrés empeore su estado de salud, para dedicarle todas sus energías a su familia y al disfrute de su vida personal y para concientizar a más personas sobre esta enfermedad.

Justo unos días antes de ser internado, Bullrich, quien a diario publica frases motivadoras en su cuenta de Instagram, había publicado una en particular que llamó la atención de sus seguidores: "Rezo porque estoy indefenso. Porque me surge la necesidad despierto o dormido. No lo cambia a Dios. Me cambia a mí".

El presidente Alberto Fernández publicó un mensaje vía Twitter para demostrarle su apoyo durante su internación: "Hoy, en la lucha que estás dando, debés saber que estoy a tu lado. ¡Fuerza Esteban! Te he conocido y tratado. Sé de tu valía como ser humano. Siempre valoré tu vocación por superar diferencias para trabajar por una mejor Argentina. Hoy, en la lucha que estás dando, debés saber que estoy a tu lado. Te deseo una pronta recuperación. Te acompaño con todo mi afecto y también a tu familia", publicó el mandatario.