ATE convocó a un nuevo paro nacional para el 5 de diciembre

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un nuevo paro nacional por 24 horas para el jueves 5 de diciembre, en el marco de los despidos de trabajadores estatales desde que Javier Milei asumió en la Presidencia en diciembre de 2023. Además, rechazaron los exámenes de idoneidad que el Gobierno pretende tomar en la Administración Pública.

La convocatoria al paro se definió por unanimidad en el plenario de delegados que se realizó el martes. "Si los estatales no vamos a la huelga, estos tipos nos llevan puestos. Ya destruyeron nuestros salarios y ahora con exámenes de idoneidad que son ilegales pretenden seguir despidiéndonos. ¿Qué examen nos va a tomar esta gente sobre nuestro trabajo si no lo conocen? No tienen ni idea. Estos funcionarios no tienen autoridad moral para evaluarnos”, declaró Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

"En este momento la persecución y el maltrato son sistemáticos en todas las áreas del Estado. Crecen los niveles de autoritarismo y violencia, pero tienen que saber que no les tenemos miedo", siguió el dirigente gremial, y agregó: "No soportamos un recorte más sobre nuestros salarios. Exigimos un aumento salarial que saque a los estatales de la pobreza. Por estos días el ajuste se profundiza en las provincias. Rechazamos cualquier posibilidad de que recaiga sobre las espaldas de quienes prestan servicios en Estados provinciales y municipales". Aguiar explicó que el paro será por 24 horas, pero no descartó "sumar media jornada más".

Además, el secretario general del sindicato de trabajadores estatales se refirió a la amenaza del Gobierno de despedir a quienes se movilizaron en el Ministerio de Justicia. "Como (Patricia) Bullrich es una burra y su protocolo ya no surte efecto, ahora es el ministro de Justicia el que pretende pisotear la Constitución. Nunca ocurrió en democracia que se amenace con cesantear a los trabajadores que se plieguen a una huelga. Debiera evaluarse un Juicio Político a Cúneo Libarona”, declaró.

Despiden a trabajadores de ATE que pararon en Registro Automotor y hay protestas

El gobierno nacional anunció este martes que despedirá a los trabajadores nucleados en ATE que realizaron un paro la semana pasada en el Registro Automotor. El Ministerio de Justicia argumentó la medida en que la medida de fuerza provocó "pérdidas millonarias" y "daños irreparables a los ciudadanos". En respuesta, los trabajadores realizaban esta mañana una protesta en la puerta de la sede central y desde el gremio anticipan que pedirán un "juicio político" al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

"En línea con las acciones promovidas contra los miembros del sindicato de la Asociación de Trabajadores del Estado, quienes ocuparon ilegalmente, interrumpieron la prestación del servicio, paralizaron la sede central del Registro de la Propiedad Automotor y provocaron pérdidas millonarias para el Estado argentino y daños irreparables a los ciudadanos, se despedirá con justa causa a todos los agentes que hayan participado y/o participen de esta medida ilegal y extorsiva", indicó el Ministerio de Justicia en un comunicado publicado en su cuenta de la red social X.