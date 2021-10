Show de Macri: van a mover 400 micros para que "lo banquen" en la indagatoria

El exmandatario deberá presentarte este jueves en Dolores para declarar por la causa por el espionaje ilegal a familiares de las víctimas del Ara San Juan. Con Hernán Lombardi a la cabeza, llamaron a una movilización en las redes sociales.

Se acabó el tiempo para el exmandatario Mauricio Macri que deberá presentarte ante la justicia en Dolores este jueves para declarar en la causa por el espionaje ilegal a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan. Después de no responder en dos ocasiones al llamado a indagatoria del juez Martín Bava, Macri se presentará pero armará un show para eso: dirigentes del PRO contrataron 400 micros para "ir a bancar" a Macri una suerte de caravana hacia Dolores.

Con Hernán Lombardi junto a Patricia Bullrich y Fernando Iglesias a la cabeza, la convocatoria fue lanzada en redes sociales y, según detalló LPO, el PRO contrató 400 micros de larga distancia para llevar a la gente a Dolores para que "lo banquen a Macri en la indagatoria", como detalla el flyer que se difundió entre los dirigentes.

Según fuentes del PRO, los colectivos trasladarán desde el Conurbano y el interior de la provincia de Buenos Aires a la gente que va a partir del acto a las 11 en Dolores mientras Macri declare ante el juez Martín Bava en la causa por espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. Desde el macrismo esperan que el exmandatario también de unas palabras al público a la salida de la indagatoria.

Después de faltar a dos citaciones, el ex presidente decidió presentarse ante el juez Martín Bava a quien no dejó de criticar. En una entrevista difundida por el Twich PRO, dijo que el kirchnerismo lo metería preso "si pudiera", porque hay "casi como una obsesión muy difícil de entender" sobre su persona. Después de recaer en el discurso de la persecución, quiso analizar que hubo personas que no gustaron de su Gobierno "pero nadie puede dudar de nuestra intencionalidad" donde "nadie abusó del poder", lo que le da "mucha tranquilidad" porque "ni mandé a espiar a los familiares del ARA San Juan ni a nadie".

El exmandatario debía presentarse el 20 de octubre ante la Justicia para realizar su declaración indagatoria en el expediente que investiga el espionaje ilegal a familiares de las víctimas del ARA San Juan, pero a último momento anunció en sus redes sociales que no se iba a presentar. Ya va la tercera citación del juez a Macri, que fue convocado a indagatoria el pasado 7 de octubre y este 20 de octubre que ahora suma la de este 28.

Mauricio Macri explicó por qué no se hizo presente a su citación a indagatoria por supuesto espionaje ilegal. Lejos de dar una explicación congruente, volvió a sacar de la galera el mismo argumento que tanto él como su núcleo duro sostienen desde que inició la investigación en en los tribunales federales de Dolores.

"Iremos a ver a este juez que es manifiestamente incompetente", adelantó en diálogo con en el programa Libertad de Opinión, respecto a este 28 de octubre deberá presentarse a la nueva citación a indagatoria después de sus faltazos. "Porque ni el ARA San Juan se hundió en Dolores, nada tiene que ver con Dolores. Yo no trabajo en Dolores, los servicios de inteligencia nacionales no trabajan en Dolores", repitió.

Al momento de intentar defender su inocencia, explicó: "Yo no espié a nadie ni mandé a espiar a nadie, ni en esta causa ni en ninguna otra. Esto es una arbitrariedad, yo ni siquiera estaba en el expediente". "El juez no debería actuar en la causa, ya se lo dijo Comodoro Py, el juez de Capital le dijo 'mándenme los expedientes' y no les hizo caso", insistió ya que, al igual que en otras oportunidades, el expresidente apela al abrigo de sus jueces porteños amigos.

"En la citación ya se me prejuzga, dicen que tengo que yo debo ser sancionado por cosas que nadie entiende muy bien", aseguró al tiempo que sugirió la importancia del espionaje ya que para la investigación "es desconocer cómo funciona la Casa Militar y la custodia del presidente que a cada lugar que va tiene que saber, naturalmente con quien se va a reunir”. "Yo ni me entero, hay gente que cuida la seguridad. No es algo tan complejo", remató.