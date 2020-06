Quién es Susana Martinengo y por qué su detención complica a Mauricio Macri

Mauricio Macri se encuentra cada vez más complicado en la causa por espionaje ilegal. Su ex secretaria de Documentación Presidencial durante su gestión, Susana Martinengo, fue detenida este martes y, por más que el ex mandatario asegura no conocerla, las evidencias lo posicionan en una situación delicada por un vínculo cada vez más difícil de negar.

Martinengo se ocupaba de recibir, filtrar -y eventualmente responder- las cartas y otros mensajes que recibía el Presidente. Algunos diputados del PRO recuerdan que los llamó para pasarle algún pedido de pensiones y cuestiones similares en sus provincias de origen. El cargo que ocupaba era parte de la unidad presidencial.

Sin embargo, cuando explotó la causa por espionaje ilegal y surgió la figura de Martinengo como uno de los nexos de la Agencia de Inteligencia y la Casa Rosada, el ex presidente negó conocerla. También, otros ex funcionarios niegan que fuera cercana al espacio del PRO o al de la coalición que gobernó durante cuatro años.

La foto que los muestra juntos, insisten del entorno de Macri, "fue tomada en el bunker de campaña en 2015 "y luego nunca volvieron a tener contacto". No obstante, según contaron altas fuentes del Gobierno anterior a Página 12, Martinengo llegó de la mano de Jorge Alves, un hombre cercano a Macri desde su época de presidente de Boca Juniors y que lo acompañó en buena parte de su carrera política.

Por su parte, la relación entre integrantes de la organización de espionaje -que supera los 15 miembros- y Martinengo está comprobada. No sólo hay chats e ingresos registrados en Casa de Gobierno de algunos de ellos, como Jorge Sáez, Leandro Araque o Facundo Melo, para encontrarse con esa funcionaria sino también están los testimonios de algunos agentes en la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia.

Al menos dos afirmaron que le llevaban a Martinengo los informes de su “trabajo realizado”. Incluso, Diego Dalmau Pereyra, director de Contrainteligencia y sucesor de Horacio Stiuso en esa poderosa dependencia desde la llegada de Macri hasta 2018, confirmó en el Congreso que se reunió con esa funcionaria de la Casa Rosada.