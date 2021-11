Qué puede suceder con la indagatoria a Macri tras la decisión de la Cámara de Mar del Plata: los escenarios posibles

La decisión del camarista Alejandro Tazza de habilitarle al expresidente una audiencia para tratar su pedido de apartar al juez Martin Bava abre cinco escenarios posibles. ¿Se cae la indagatoria?

La decisión de Alejandro Tazza, miembro de la Cámara Federal de Mar del Plata, de habilitarle a Mauricio Macri una audiencia para tratar su pedido de apartar el juez Martin Bava del expediente donde se investiga el espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan abre varios escenarios para el devenir de la cuarta citación a indagatoria del ex presidente.

Es muy probable que Macri logre evitar su declaración indagatoria, ya suspendida la semana pasada gracias a la maniobra por la cual alegó que precisaba que se lo releve de guardar secretos de Estado, algo absolutamente innecesario.

Los escenarios posibles son 5.

1. Macri pide que se suspenda.

La decisión del juez Tazza le dio la excusa perfecta a Macri para pedir que se suspenda una vez más su indagatoria, algo que podrá hacer en las próximas horas.

Este martes, Tazza hizo lugar a la maniobra del exmandatario en la que pidió que se revise lo que sucedió el miércoles pasado, cuando el juez Bava suspendió la audiencia luego del pedido coordinado de Pablo Lanusse, abogado del ex presidente, y el fiscal Juan Pablo Curi.

Macri pretende apartar al juez del caso por lo que pasó la semana pasada. Tazza hizo lugar parcialmente a la producción de prueba que pidió Lanusse y citó a una audiencia el próximo 12 de noviembre, 2 días antes de las elecciones, para escuchar al abogado defensor y al magistrado. Luego deberá definir si respalda a Bava o lo aparta del caso. Entre las medidas de prueba que aceptó Tazza se destaca el pedido de la grabación de la última indagatoria, que quedó plasmada en un acta que firmaron todos los que participaron.

Si bien la Cámara de Mar del Plata no suspendió la indagatoria dejó servido el pedido a Lanusse. Si Macri pide que se postergue su citación hasta que se confirme o corra al juez del caso, quedará todo en manos del juez Bava, quien podrá aceptar el planteo o rechazarlo.

2. Macri y el fiscal Curi piden que se suspenda, igual que la anterior

Otro escenario que se abre es que suceda algo similar a lo que ocurrió el miércoles pasado: que se alíen Macri y el fiscal Curi.

En ese caso el juez Bava tiene menos margen de acción. Al igual que en el tercer llamado a indagatoria, llevarla adelante con la negativa de la defensa y el fiscal puede ser motivo de nulidades posteriores. En este escenario, suspenderla es preservarla.

3. El juez Bava decide suspenderla por motu propio

No hay que descartar que el juez Bava suspenda la indagatoria aún sin que lo pidan Macri o el fiscal Curi. Sería una jugada que puede ser leída por los familiares de las víctimas como dilatoria pero que también puede tener el efecto de preservar el expediente. Si Bava realiza la indagatoria y luego es apartado es de manual que Macri pedirá la nulidad de todo lo que hizo y, por ende, haga tambalear la causa. De nuevo, suspenderla es preservarla.

4. El juez Bava decide hacer la indagatoria

La Cámara Federal de Mar del Plata no suspendió la indagatoria de Macri, por lo que el juez Bava no tiene ningún impedimento procesal para llevarla a cabo. Hay una doble lectura de la actitud de Tazza: no la suspendió para no pagar ese costo y/o, a su vez, le deja ese margen de acción a Bava para que avance y luego apartarlo y que todo sea nulo. Es una estrategia muy funcional a Macri.

5. Se hace la indagatoria y luego Bava es apartado

Puede suceder que el juez Bava, Macri y el fiscal Curi quieran llevar adelante la indagatoria. Es matemáticamente posible y estratégicamente lógico para la defensa del ex presidente. En caso de que se haga la indagatoria y luego Macri logre apartar a Bava, podrá ir por la nulidad de esa instancia y dejar malherida la causa.

A las claras está que la decisión que tomó la Cámara de Mar del Plata benefició a Macri y condicionó al juez Bava. Al menos en el corto plazo. Tanto es así que la resolución del tribunal revisor provocó que la querella representada por la abogada Valeria Carreras señalara que “la decisión de cámara es una clara señal en contra el Juez Martín Bava”.