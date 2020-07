Nicolás Massot confirmó el espionaje ilegal durante el macrismo: "Es de extrema gravedad"

El director del Banco Ciudad y ex jefe de bancada del PRO en la Cámara de Diputados, Nicolás Massot, afirmó que la existencia de agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) dedicados al espionaje ilegal es un "escándalo" y sostuvo que se siente más cercano a Emilio Monzó que a Patricia Bullrich.

"Existieron actos de espionaje ilegal llevados adelante por empleados de la AFI. Eso es de extrema gravedad", afirmó Massot en una entrevista con El Destape Radio, donde además agregó que "se confirmó que se usaron recursos públicos que deben ser para inteligencia para espionaje interno, es grave" y destacó que "hay presunción de inocencia".

Existieron actos de espionaje ilegal llevados adelante por empleados de la AFI. Eso es de extrema gravedad Click para compartir en Twitter

Acerca de la interna partidaria en las últimas horas dentro de Cambiemos señaló que “hay veces que alguna descoordinación en la toma de posicionamientos públicos puede traer desacuerdos en el PRO". Asimismo destacó: "Yo soy afiliado al PRO en Córdoba y siempre he tenido poca injerencia en la política partidaria"-

El funcionario agregó que "no necesariamente uno tiene que verse reflejado en los oficialismos partidarios" y puntualizó que "dentro de cada partido puede haber matices y uno identificarse con un espacio que no tenga la conducción". En lo personal, destacó: "yo vengo trabajando con Emilio Monzó y Rogelio Frigerio y es el espacio que me identifica" y agregó que "tan afuera estamos de la interna partidaria que me entero por ustedes de la reunión del PRO de ayer". "Siempre nos sentimos más parte de Cambiemos que del PRO", calificó.

Por otra parte y en torno a los ejes de la polémica, Massot agregó: "Coincido con la preocupación por la libertad de expresión pero no con el diagnóstico de que está en riesgo" y focalizó que "no tenemos que utilizar cualquier preocupación sobre libertad de expresión en términos electorales".

"Hay que discutir el alcance del rol del periodismo y si hay que ponerle un límite al origen de la información que se tiene", indicó el dirigente. Además puntualizó que "vemos que de los dos lados de este falso antagonismo que llamamos grieta se trata de llevar agua para su molino".

"En la AFI hay castas que no siempre responden a los intereses de la gestión de turno", puntualizó. Además destacó que "está muy bien la intervención de la AFI y la ejecución del convenio del Congreso con la oficina de escuchas"."El error no es que haya fondos reservados, es la forma en la que se gastan", puntualizó.

En torno a las marchas por la intervención de Vicentin, Massot también sentó postura y aseguró que "la marcha con esa consigna fue por un avance a Vicentín que estaba en un concurso y mucha gente no estuvo de acuerdo". Además acordó que "estoy a favor de que el Estado se involucre ante sucesos como el de Vicentín" y que "el Estado tiene que interceder en Vicentin, pero discutamos la manera".