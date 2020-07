Parcialidad y encubrimiento: el detalle de las objeciones al juez Villena

En las últimas horas se confirmó que la Cámara Federal de La Plata apartó al juez Federal de Lomas de Zamora Federico Villena de la causa por espionaje ilegal contra dirigentes políticos porque "se encuentra suficientemente fundado el temor o sospecha de parcialidad".

El pedido de recusación fue formulado por el abogado Fernando Enrique Sicilia, letrado defensor de los ex espías Facundo Melo y Leandro Araque. En declaraciones a El Destape Radio, Sicilia dio los detalles sobre la maniobra del juez Villena.

En primer lugar, Sicilia explicó que "no era un juez imparcial" porque Villena formó parte de la cobertura judicial que Alan Ruiz se jactó de tener, lo que lo transformaría en cómplice o víctima. "Si es víctima tampoco puede formar parte de la causa porque es parte interesada en el proceso", afirmó.

Según Sicilia, no están pidiendo que la causa vaya a Comodoro Py, sino que piden que vaya a un juez que sea imparcial "no al mismo que ordenó que se hagan las tareas de investigación". "Queremos a un juez imparcial, no a uno que participó en los hechos investigados", sostuvo Sicilia y marcó que el conflicto con el juez fue porque "no nos deja ver a causa y después aparece y pregunta '¿usted qué dijo acá?' y yo no puedo preparar una defensa si no me muestran la prueba”.

"Lamentablemente, esto es una causa cuadernos pero con chats: totalmente descontextualizados, sin testigos y sin nada", manifestó Sicilia y dijo "que esto merece una investigación seria y que el juez Villena no es el indicado para hacerlo". Sobre el juez Juan Pablo Augé, quien quedó a cargo de la causa, opinó: "No lo conozco y no tengo opinión pero no es importante. Tiene que ser un juez liberado de intereses y el señor Villena tiene intereses porque se está investigando a él mismo".

Asimismo, el abogado consideró que ellos plantearon por primera vez "los elementos para ir para arriba". "Majdalani y Arribas deberían dar explicaciones", afirmó Sicilia y destacó que "sabemos quien daba las órdenes: era Majdalani”.