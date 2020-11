Tenso: las excusas de Germán Garavano, quien manifestó desconocer que se espiaban presos en la cárcel de Ezeiza.

El ex ministro de Justicia y Derechos Humanos de la gestión presidencial de Mauricio Macri, Germán Garavano, lanzó una serie de insólitos argumentos para excusarse de la posible escuchas a presos en Ezeiza. "No sabía que se espiaban a los presos en la cárcel de Ezeiza", afirmó.

"El Servicio Penitenciario Federal depende del Ministerio de Justica, ¿no?", arrancó Pablo Duggan, al aire de su programa en Radio 10, invitando a que Garavano responda su inquietud. "El Servicio Penitenciario Federal es un organismo autónomo que tiene una ubicación jerárquica dentro del Ministerio de Justicia como otros organismos", retrucó el ex funcionario, escapando con suspicacia de cualquier declaración inconveniente.

Lo que no esperaba era la picante repregunta de Duggan, que lo dejó contra las cuerdas: "¿Sabías que se espiaba ilegalmente a los presos en Ezeiza?". "No, de ninguna manera. No solo no sabía sino que tampoco está la certeza. De hecho, nosotros mantuvimos al director del Servicio Penitenciario Federal de la gestión de Cristina Kirchner", manifestó Garavano.

El diálogo se tensó y Pablo Duggan mostró un incipiente tono de indignación ante la insólita afirmación, "Eso no te exime de responsabilidad si se descubre lo que se descubrió", sentenció el periodista. Tratando de dar vuelta la discusión, Garavano intentó hablar de los reciente motines carcelarios manifestando, con insistencia: "El Ministerio de Justicia no tiene injerencia en la gestión del Servicio Penitenciario Federal".

"Si una persona ilegalmente entra a una cárcel y hace eso es responsable de un delito", tuvo que reconocer ante las preguntas de Duggan, quien con ironía soltó un: "ah entonces nadie sabía nada".