Investigación revela que Mauricio Macri espió a Cristina Kirchner

La red de espionaje ilegal macrista sigue dando que hablar y hoy se conoció una nueva lista de posibles dirigentes y figuras seguidas por el Gobierno de Cambiemos, entre ellas la expresidenta Cristina Kirchner. El listado incluye a la actual vicepresidenta y a su hija, Florencia, que también habría sido víctima del espionaje ilegal.

La causa judicial por espionaje ilegal que se encuentra en el juzgado federal de Lomas de Zamora contendría pruebas que certifican el accionar clandestino de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sobre actores relevantes de la política argentina.

Pero Cristina no es la única expresidenta espiada por el macrismo, ya que en el listado también figura Eduardo Duhalde junto a jueces, políticos, empresarios, diputados, miembros de la Iglesia Católica, gobernadores, intendentes, referentes sociales. Propios y ajenos.

Entre los referentes de Cambiemos, figuran como espiados Horacio Rodríguez Larreta (jefe de Gobierno porteño); Diego Santilli (vicejefe de Gobierno porteño); María Eugenia Vidal (ex gobernadora de Buenos Aires); Cristian Ritondo (ex ministro de Seguridad y titular de la banca de JxC en Diputados) y Nicolás Massot (ex presidente del bloque de Cambiemos en Diputados).

Los periodistas tampoco se salvaron. Según el listado, Hugo Alconada Mon y Carlos Pagni, del diario La Nación, fueron víctimas de esta metodología, al igual que dos jueces de la Corte Suprema y el camarista federal porteño, Martín Irurzun.

Luis Barrionuevo (Gastronómicos) sería el dirigente gremial afectado por esta práctica ilegal junto al referente de la Iglesia, Jorge Lugones (presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social).

En su habitual editorial en LN+, Pagni brindó más detalles sobre la lista que comenzó a difundirse en Ámbito Financiero. Al parecer, los agentes utilizaban diversos apodos para realizar sus operaciones. Según la información que reveló el conductor opositor, en las teléfonos “Nicolás Massot aparece como ‘llave’, es el nombre con el que lo mencionan en las comunicaciones entre los agentes de inteligencia".

El periodista reveló que Diego "Santilli también aparece, bastante obsesivos con Santilli, hay una conversación de una hora sobre él” y aseguró que los agentes “reportaban oficialmente a Majdalini”.

“Luis Barrionuevo que es mencionado como ‘duraznito’ cariñosamente, su mujer Graciela Camaño para estos agentes, ‘Ramona’. El obispo Jorge Lugones, de Lomas de Zamora y estrechísimamente ligado al Papa Francisco, y su hermano, los dos aparecen como ‘Lugano 1 y 2’”, detalló.

Además, indicó que “aparecen seguimientos e investigaciones sobre tres periodistas de La Nación y mucha gente del fútbol que no habría que sorprenderse y del espectáculo”.