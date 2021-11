Familiares del ARA San Juan piden que se aplique la doctrina Irurzun a Macri

Luis Tagliapietra consideró que es necesario pedir la prisión preventiva del ex presidente porque demostró "peligros procesales".

El abogado y padre de uno de los Submarinistas del Ara San Juan, Luis Tagliapietra, se refirió a la indagatoria convocada para mañana a Mauricio Macri y contó que pedirán que se aplique la doctrina Irurzun para pedir la prisión preventiva del ex presidente, acusado de espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino hundido en 2017.

La denominada "doctrina Irurzun" fue el artilugio legal creado por el camarista federal para impulsar las prisiones preventivas de ex funcionarios kirchneristas en el gobierno de Mauricio Macri. Alegaba que los mismos, por haber formado parte de las estructuras del Estado, poseían contactos que les daban un "poder residual" que les permitía entorpecer la investigación y así justificaba la detención.

En diálogo con El Destape Radio, el letrado señaló que "se debe pedir la prisión preventiva a Macri porque ha demostrado peligros procesales". "Si Macri mañana se presente veremos que secreto de Estado ventila. Lo más probable es que no revele ninguno", afirmó Tagliapietra y marcó: "No hay ningún secreto de Estado que revelar en el espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan".



"No estábamos investigados por terrorismo ni nada de eso, así que no hay ningún secreto de Estado que revelar", afirmó Luis Tagliapietra en El Destape Radio sobre la indagatoria a Mauricio Macri.

El abogado deseó que Macri se presente a indagatoria que se fijó para este miércoles 3 de octubre y planteó: "Voy a pedir que se le aplique la prisión preventiva a Macri en base a la doctrina Irurzun". Esta doctrina justifica la orden de detenciones de exfuncionarios que por su "poder residual", sus contactos, lazos o relaciones creadas por el poder que tuvieron, puedan entorpecer el avance de una causa.

"Macri no tiene poder residual sino bien actual", sostuvo Tagliapietra y también alertó sobre el peligro de fuga del ex presidente, quien en las últimas horas pidió autorización para viajar a Arabia Saudita: "“El ex presidente ya manifestó su intención de irse a vivir a Estados Unidos y a dar clases allá. Ahora quiere ir a Arabia Saudita donde no hay tratado de extradición ¿Si tengo miedo de que se fugue? Estoy seguro que lo va a hacer”.

"¿Si tengo miedo de que se fugue? Estoy seguro que lo va a hacer”, expresó Luis Tagliapietra sobre Mauricio Macri.

Macri pide autorización para irse del país

El expresidente Mauricio Macri pidió este lunes autorización para viajar al exterior en el marco de la causa en que se investiga el espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del ARA San Juan. Sobre el exmandatario pesa una prohibición de salida del país. La solicitud la realizó esta misma jornada en la que también recusó por segunda vez al juez Martín Bava. Las víctimas rechazaron en duros términos el requerimiento del exjefe de Estado, quien está citado a prestar declaración indagatoria este miércoles.

Macri, a través de su abogado Pablo Lanusse, solicitó que se lo autorice a viajar a Arabia Saudita por diez días, del 15 al 25 de noviembre. El pedido lo hace a la par que busca correr al juez que investiga el espionaje ilegal que se realizó desde la AFI macrista a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. El magistrado formó un incidente con la solicitud y corrió vista a las partes para que se expidan.