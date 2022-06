Espionaje ilegal: la justicia deja sin efecto citación de Mariano Macri como testigo

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, con asiento en Comodoro Py, se hizo eco de un pedido del hermano del expresidente y decidió anular su convocatoria en la megacausa conocida como “Super Mario Bros”. Las razones.

El expresidente Mauricio Macri recibió una nueva buena noticia desde los tribunales de Comodoro Py. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dejó sin efecto la convocatoria como testigo de Mariano Macri, hermano del exmandatario, en la megacausa de espionaje ilegal conocida como “Super Mario Bros”. El magistrado se hizo eco de un pedido que realizó Mariano para esquivar su citación, que había sido solicitada por un grupo de querellantes y que en un primer momento había tenido el visto bueno del juez que está a cargo de la pesquisa.

Martínez de Giorgi informó en una resolución del 16 de junio pasado que “tras un nuevo análisis de la cuestión, el tribunal resuelve dejar sin efecto” la “declaración testimonial a Mariano Macri”. Su citación había sido solicitada por los abogados y víctimas del espionaje ilegal macrista, Rafael Resnick Brenner y Jorge Oscar Chueco. Los querellantes basaron su pedido de convocatoria en las declaraciones que Mariano realizó en el libro “Hermano” que escribió el periodista Santiago O’Donnell. En el capítulo “Escuchas”, Mariano recuerda cómo su familia escuchó de forma ilegal a su hermana Sandra (ya fallecida) y su marido y afirma respecto a las escuchas: “Parece que a Mauricio le gustó el juguete”. Entre las víctimas del espionaje ilegal macrista realizado por la AFI comandada por Gustavo Arribas figura otra hermana de Macri: Florencia.

“El que usaba el juguete era Mauricio, queda claro por los quilombos que surgieron después”, señala Mariano en el libro "Hermano". Y agrega: “La Justicia misma se le puso al servicio. Habrá operado con los servicios de inteligencia. Por algo puso a un amigo de la calaña del Negro (Arribas), que por más afecto que le tenga es un tipo bien turbio: para continuar con las escuchas, los seguimientos, las carpetas”.

Mariano Macri estaba citado para prestar declaración testimonial el 21 de marzo pasado. El hermano de Mauricio no concurrió a Comodoro Py y según informaron desde su entorno en aquel entonces presentó un escrito en el que manifestó que se encontraba mal de salud. Pidió postergación. Pero luego su abogada Daniela Fernández hizo una presentación para evitar que su representado declare en esta causa. El juez se tomó de ese escrito para anular la convocatoria. “En este contexto resulta inconducente”, sostuvo ahora el magistrado.

¿Qué planteó Mariano Macri? Que “actualmente se encuentra en litigio civil con el periodista Santiago O´ Donnell por los dichos que casualmente se le atribuyeron en el libro ‘Hermano’”. “Lo que estaría en pugna sería la modalidad de la publicación y los diferendos existentes entre lo publicado y lo que Mariano Macri tenía como expresado”, añadió el magistrado. Mariano también buscó ampararse en los artículos 242 y 243 del Código Procesal Penal según los cuales “no podrán testificar en contra del imputado, bajo pena de nulidad, su cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos, a menos que el delito aparezca ejecutado en perjuicio del testigo o de un pariente suyo de grado igual o más próximo que el que lo liga con el imputado”.

Martínez de Giorgi se hizo eco de ambos argumentos y dejó sin efecto la citación de Mariano: “Reexaminada la cuestión aquí ventilada, se concluye que el conjunto de circunstancias aludidas en los párrafos previos, obstaculizan y desaconsejan proseguir con el desarrollo de la diligencia oportunamente ordenada”.

No obstante, de acuerdo a los artículos 242 y 243, Mariano podría declarar en esta causa sin que su testimonio sea nulificante porque entre las espiadas figura su hermana Florencia.

Pero el magistrado decidió no insistir con la convocatoria del hermano del expresidente. Consideró que si “Mariano Macri declarara en este tribunal podrían ocurrir dos situaciones que de cualquier forma la tornarían inconducente: 1) Si afirmara los dichos que expuso la querella, se lo estaría colocando en una posición que le podría traer aparejado un perjuicio de los intereses que representa en la instancia civil iniciada, además de la afectación constitucional del principio de cohesión familiar por declarar en contra de su hermano y la posterior declaración de nulidad de ese acto, y 2) Si declara y no confirmara esos dichos -motivo por el cual se lo propusiera como testigo-, al no aportar nuevos elementos a la pesquisa, su testimonio prácticamente no revestiría de interés”.

Martínez de Giorgi es el mismo juez que benefició recientemente a Macri al cerrar de forma escandalosa el caso Operación Olivos, que reveló El Destape, en el que se investigaban las visitas de los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos a Macri en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada en los días previos y posteriores a que ambos camaristas de la Casación firmaran resoluciones en causas de persecución a dirigentes kirchneristas. Es decir, causas que interesaban a Macri.

La megacausa de espionaje ilegal en la que estaba citado Mariano Macri se inició en los tribunales federales de Lomas de Zamora, donde el juez Juan Pablo Augé dictó el procesamiento de 38 personas, entre los que se contaban los jefes de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, directivos de la agencia como Juan Sebastián De Stéfano y el jefe de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra, además de la cúpula del Servicio Penitenciario Federal. También había sido procesada Susana Martinengo, quien trabajaba en la Casa Rosada. Pero la pesquisa quedó paralizada al pasar a los tribunales de Comodoro Py donde dos jueces designados por Macri, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, favorecieron a la mayoría de los acusados con la tesis del “cuentapropismo”. Tras un aparente reimpulso que le habría intentado dar Martínez de Giorgi el caso volvió a quedar congelado.

Entre las víctimas de este caso figuran dirigentes políticos (oficialistas y opositores, que van desde CFK a Horacio Rodríguez Larreta), sociales, sindicales, eclesiásticos, empresarios y periodistas. El caso incluye hasta un capítulo penitenciario ya que dirigentes enfrentados a Macri que estaban detenidos y hasta docentes fueron espiados en la cárcel.