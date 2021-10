Espionaje ARA San Juan: de qué trata la causa y por qué acusan a Macri

El ex presidente faltó a su segunda indagatoria. De qué lo acusan y cuáles son las pruebas. ¿Puede ir preso?

El ex presidente Mauricio Macri faltó este miércoles al segundo llamado a indagatoria por la causa del espionaje ilegal a los familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan. Cuáles son las pruebas contra el presidente, cuándo comenzó la causa judicial y de que se lo acusa al ex presidente.

La acusación

La causa por el espionaje a los familiares se inició hace más de un año a partir de una denuncia formulada por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, luego de que dentro de ese organismo fueran halladas las pruebas del espionaje almacenadas en tres pendrives. Un año antes, los familiares ya habían denunciado el espionaje, pero la denuncia fue desestimada por falta de pruebas.

En este expediente ya fueron procesados los exdirectores de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, además de quienes estaban a cargo de la base Mar del Plata de esa agencia, a quienes el juez señaló como responsables de haber realizado maniobras de espionaje a sabiendas de que estaban prohibidas por ley.

Cuál es la situación de Macri

El ex presidente está imputado por haber "ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias" entre diciembre de 2017 y fines de 2018, en contra de los familiares de los tripulantes del hundido submarino Ara San Juan, según el magistrado.

Las tareas supuestamente habilitadas por el expresidente habrían consistido en "la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de Derechos Humanos".

Por qué Macri pudo haber espiado a los familiares

El juez Bava detalló algunas hipótesis que pueden haber llevado a Macri al espionaje. "Entre esas tareas de espionaje prohibidas por ley, se le imputa haber ordenado y posibilitado la realización de numerosas de ellas con el propósito de obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan", según detalló el juez Bava en la resolución que emitió el 1 de octubre.

"Esas acciones buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento de dicho submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes", sostuvo el magistrado.

«Dichas tareas no contaron con autorización judicial alguna ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional y se realizaron, además, con el objeto de influir en la opinión pública, en esas personas y en el normal desenvolvimiento de las actividades de la agenda política de ese año, que según los criterios preestablecidos podían afectar a la gestión del entonces gobierno nacional encabezado por el ex presidente Mauricio Macri», explicó en otro pasaje de aquella resolución a la que accedió Télam.

Cuentapropistas, la coartada de Macri desmentida

El ex presidente sostuvo que el espionaje ilegal en caso de haber ocurrido fue realizado por espías de la AFI por cuenta propia, pero no fue ordenado desde el poder ejecutivo. Sin embargo, para el juez existen pruebas suficientes que lo incriminan y en la base de la AFI en Mar del Plata existen documentos que iban dirigidos al ex jefe de Estado.

"Es claro que estas acciones ilegales no fueron ejecutadas por los agentes de base que por motu propio realizaron este espionaje ilegal, sino por el contrario, partieron de un interés político nacional que, en el final de la cadena, respondía al entonces Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri", había asegurado el juez Bava.

Del expediente surge que los informes de inteligencia producidos por la AFI en relación a los familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan habrían llegado hasta el propio expresidente, quien se habría nutrido de los mismos para adelantarse a los reclamos o pedidos que pudieran hacerle.