Espionaje al ARA San Juan: Irurzun juega para que Macri lleve la causa a Comodoro Py

El camarista porteño Martín “Doctrina” Irurzun le ordenó este martes al juez Ariel Lijo que resuelva el pedido de Mauricio Macri de mudar a Comodoro Py el expediente donde se lo investiga por el espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan. Es parte de una maniobra de Macri que comenzó apenas supo que iba a ser indagado por el juez Martin Bava, a cargo del juzgado federal de Dolores.

Macri busca atar su suerte a una movida gemela que hizo Gustavo Arribas, su amigo a quien puso de jefe de los espías. Es todo un entuerto judicial, donde también está incluida Silvia Majdalani, la ex señora 8 de la AFI macrista.

La comedia es así: en diciembre de 2020 Arribas hizo un planteo igual para mudar a Comodoro Py la causa 8580/20, donde se investiga el espionaje ilegal que realizó el macrismo desde las bases de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el AMBA. El caso del ARA San Juan es conexo a este de las Bases AMBA, que a su vez está conectado al caso D’Alessio, por eso todos ellos por ahora se investigan en Dolores. El juez Lijo y el fiscal Franco Picardi rechazaron el planteo de Arribas pero el mismo Doctrina Irurzun revocó parcialmente esa decisión, el 30 de diciembre de 2020. Lijo pidió entonces parte del expediente al juzgado de Dolores pero allí le dijeron que no había nada resuelto aún y la cuestión quedó en manos de la Cámara Federal de Mar del Plata, que tenía a su vez un pedido similar por parte de Majdalani y que no había sido abordado.

El pasado 19 de octubre, un día antes de su segundo llamado a indagatoria, Macri siguió la senda de Arribas e hizo un planteo de inhibitoria en Comodoro Py. Se presentó de manera directa en el expediente que se abrió en los tribunales de Retiro por el pedido del exjefe de la AFI macrista para reclamar que la causa por el espionaje al ARA San Juan se investigue en la Capital Federal. Tanto Lijo como Picardi le contestaron que tenía que esperar a que se resolviera todo lo anterior. Macri apeló esa respuesta. Ahora Irurzun les ordena que le den una respuesta a Macri más allá de lo que pase con el caso de Arribas.

¿Qué argumento utiliza Doctrina Irurzun? Le dice a Lijo que no puede esperar a que se resuelvan los planteos de Arribas y Majdalani para contestarle a Macri porque se trata de dos casos distintos. Los ex jefes de la SIDE piden que pase a Comodoro Py la investigación por el espionaje ilegal desde las bases de espías desplegadas en territorio bonaerense; Macri pide lo mismo sobre las tareas de inteligencia clandestina a los familiares del ARA San Juan. Lo que se olvida -a propósito- Doctrina Irurzun es que los familiares de los submarinistas fueron espiados desde la Base Mar del Plata de la AFI, que queda en territorio bonaerense, y es una de las dependencias de la exSIDE que está siendo investigada en la causa 8580/20. No son temas separados. De hecho, por esa misma razón el tema del ARA San Juan está radicado en Dolores y no en la ciudad balnearia.

Macri realizó un planteo de inhibitoria ante los tribunales de Comodoro Py antes de ser indagado para lograr sacar la causa por el espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del ARA San Juan del juzgado de Dolores. “Ya hice el correspondiente planteo de inhibitoria ante los Juzgados Federales en lo Criminal y Correccional porteños”, le advirtió el ex presidente al juez Bava en escritos que presentó ante el juzgado federal de Dolores. Macri insiste en que Bava es incompetente para instruir la investigación sobre el espionaje a los familiares de las víctimas del submarino. Por eso exige que la justicia federal porteña le reclame el caso a la de Dolores. Ahora logró un importante empujón de parte de Irurzun, presidente de la Cámara Federal porteña.

Macri realizó el planteo de inhibitoria ante el juzgado federal Nº 4 a cargo de Lijo el 19 de octubre pasado, un día antes de su segunda citación indagatoria. Al día siguiente de su planteo en los tribunales de Retiro, el 20 de octubre, en lugar de presentarse a declarar en Dolores Macri recusó por primera vez al juez Bava. Esa misma jornada, tal como reveló El Destape, el fiscal de Dolores Juan Pablo Curi se reunió con el Procurador General interino Eduardo Casal en la sede porteña del Ministerio Público Fiscal. Curi fue clave en una maniobra que urdió la defensa de Macri para suspender la que fue su tercera indagatoria, realizada el 28 de octubre, un episodio que derivó en una segunda recusación de Macri hacia Bava.

¿Por qué Macri hizo su presentación ante el juzgado de Lijo? Porque allí ya había realizado un planteo similar Arribas, su amigo y ex director general de la AFI. El escribano y ex señor 5 había planteado en diciembre del 2020 la inhibitoria del juzgado de Dolores en el marco de la causa Bases AMBA, donde se investiga un espionaje ilegal masivo en la provincia de Buenos Aires realizado desde las 9 dependencias que la exSIDE desplegó en territorio bonaerense durante el gobierno de Macri y María Eugenia Vidal. Arribas, Majdalani y otras 25 personas vinculadas a la AFI fueron procesadas en ese expediente.

El planteo de Arribas fue rechazado primero por el fiscal Picardi y luego por el juez Lijo. El ex jefe de inteligencia apeló la decisión y el caso llegó a la Cámara Federal porteña. Allí se produjo un giro clave el 30 de diciembre del 2020, del cual ahora se toma Macri para reclamar que el caso del espionaje ilegal al ARA San Juan pase a Comodoro Py.

Doctrina Irurzun también revocó esa decisión de Lijo y le ordenó que reclamara parcialmente la causa de las bases AMBA a la Justicia de Dolores. Cuando el pedido de Lijo llegó al juzgado de Dolores desde allí se sostuvo que la suerte del planteo de inhibitoria está atada a un pedido de incompetencia que debe resolver la Cámara de Mar del Plata en el mismo caso Bases AMBA pero que presentó Majdalani en noviembre del 2020. Al fin y al cabo, la inhibitoria implica una cuestión de competencia.

El planteo que debe resolver la cámara marplatense es uno que inició Majdalani el 13 de octubre del 2020 y fue rechazado el 24 de noviembre del mismo año por el juez Alejo Ramos Padilla, quien estaba al frente del juzgado de Dolores en aquel entonces.

Si las dos cámaras (la porteña vía Irurzun y la de Mar del Plata) consideran que son sus jurisdicciones las que deben investigar el caso, la cuestión de competencia es de esperar que se termine saldando en la Cámara Federal de Casación Penal.