El filoso comentario de D'Alessio contra Patricia Bullrich

El falso abogado dio una exposición antes de conocer su condena en una causa de extorsión contra un empresario y apuntó contra la exministra de Seguridad.

El detenido falso abogado Marcelo D'Alessio, desde la cárcel de Ezeiza en donde se encuentra cumpliendo con prisión preventiva por espionaje ilegal, declaró ante el Tribunal que pidió su condena y, tras denunciar operaciones mediáticas en su contra, le tiró un filoso comentario a Patricia Bullrich sobre "el nietito" que supuestamente manejaba el teléfono celular de la ex ministra de Seguridad de Macri.

"Parece ser hoy el día en que la condena mediática supera el principio de inocencia. Ustedes me conocieron por los medios antes de conocerme cuando estaba acá sentado, tal vez como un agente anti k, como un operador judicial, como un espía de potencias imperialistas y no sé cuántas barbaridades más", arrancó Marcelo D'Alessio al tiempo que empezó a repartir palos para la exministra de Seguridad de la Nación.

"Más me dolió la canallada de quienes salieron corriendo en estado de pánico a usar los medios para cubrirse, diciendo que era un loquito o fabulador y hasta llegaron a sostener que dialogaba de narcotráfico o la homologación de proyectiles con un nietito", continuó en referencia a la insólita excusa que usó Patricia Bullrich tras la confirmación de que desde su teléfono intercambiaba mensajes con D'Alessio.

En esta línea, reveló que capacitó "de manera gratuita a diputados, diputadas, ministras, senadores y funcionarios de alto rango de la AFI, periodistas, entre otros". "Evidentemente, las presentaciones que fui realizando contenían información que incomodaron a funcionarios que, lejos de judicializar el material que desarrollaba en forma fundamentada, optaron por silenciarme tendiéndome una trampa", lanzó.

A continuación, en referencia al tiempo que lleva encarcelado denunció: "Acá recién se dijo por qué yo no pude advertir en el 2019 que todo esto que se está evaluando ahora era falso, todo trucho. Yo estaba siendo torturado, entonces acá hay como un loop vicioso. Por un lado, fui torturado por el Estado Nacional, dos jueces supieron y dos jueces, me refiero a Luis Rodríguez y a Ramos Padilla, decidieron que lo mejor para mí era estar en un régimen único desde el advenimiento de la democracia, aislado las 24 horas del día".

"Torturado como lo dice el Código Penal. Los 2 jueces estaban anoticiados por mí, personalmente. Yo fui a verlos y nada hicieron o mucho hicieron. Lo ideal era que me suicide y hoy venimos con tecnicismos a decir por qué D'Alessio no evaluó en 2019 que había WhatsApps tan truchos que directamente ponen en jaque la teoría de la relatividad que todavía no se pudo demostrar. Todos los físicos cuánticos que están en Estocolmo no pudieron ir para atrás en el tiempo", continuó.

"Por un lado, hay 30 láminas que son falsas. Ni el iphone ni el blackberry ni ningún programa pueden hacer que haya una foto de perfil mía cuadrada, con una pantalla que se estira, aparentemente, del 2017 cuando esto fue en el 2016. Se la intenta vender como verdadera, acá hubo falsos testimonios tal como esta reunión que no existió acompañado por infinidades de pruebas falsas donde no pestañearon, no tuvieron pudor en mostrarlas", detalló. "Curiosamente no fueron punto de pericia el tema de las ediciones y tampoco lo podríamos hacer hoy porque nadie entregó los celulares porque todos perdieron los celulares", insistió.

"Por un tecnicismo no me dejan evaluar la prueba fundamental que es falsa, siendo que yo estaba torturado en el 2019 y no tenía contacto ni con la realidad ni con mis abogados y vivía sedado", denunció. "Aprovechar que yo vivía bajo un sistema de tortura totalmente ilegal, que fue denunciado penalmente, abusar de esa condición y decir que esa prueba es válida porque no la discutí en el año '19 sería de un nivel de injusticia que, me parece, no deben convalidar", continuó.

Hacia el final de su exposición, sobre su relación con Gabriel Traficante, precisó: "Gabriel supo en todo momento que yo no extorsioné. Traficante vino a buscar un servicio porque estaba en pánico pensando que había hablado con una persona que estaba prófuga". "Muchas veces hacer lo correcto se aleja de lo conveniente. Gabriel supo en todo momento que yo no lo quería extorsionar y vio en mí una solución y usó a la Justicia", deslizó.

"Nos encontramos con toda una dramática conversación con él, diciendo que estaba temeroso, no estaba temeroso, estaba recontra caliente cuando salió una nota de Clarín. El que hizo una broma sobre su apellido fue Jorge Lanata en el programa PPT a quien yo no conozco", cerró.