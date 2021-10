ARA San Juan: tras burlarse de la Justicia, Macri confirmó que declarará en la causa por espionaje ilegal

Luego del tercer llamado a indagatoria, el expresidente y líder de Cambiemos se presentará ante el juez por la causa de presunto espionaje ilegal a familiares de los tripulantes.

El expresidente Mauricio Macri confirmó en las últimas horas que, luego de varias idas y vueltas, se presentará durante el próximo jueves para declarar en la causa que investiga el presunto espionaje ilegal que realizó su gobierno a los familiares de tripulantes fallecidos en el ARA San Juan. Recordemos que el líder de la principal alianza opositora había solicitado la postergación pero ante la negativa del juez federal de Dolores, Martín Bava, decidió cumplir con su obligación.

En diálogo con Télam, Macri lo anunció durante su visita a Santiago del Estero donde acompañará a la candidata a gobernadora de cara a las próximas elecciones de noviembre, Natalia Neme. "Vamos a estar el 28, como he estado siempre", manifestó. Más allá de esto, no dudó en mantener su postura expresando: "Jamás espíe ni ordené espiar a nadie en ese tema, ni en ningún otro tema"; mientras que por otro lado describió a la causa como "un disparate".

Recordemos que Macri debía presentarse el pasado miércoles 20 de octubre a declarar por la investigación de espionaje pero no lo hizo y esto desembocó en un nuevo llamado a indagatoria por el juez de Dolores, Martín Bava, que lo citó para el 28 de este mes a las 12 del mediodía. Es el tercera fecha fijada por el magistrado luego de que tampoco se presentara el 7 de octubre, cuando estaba de viaje en Estados Unidos.

El ex mandatario recibió fuertes críticas, de propios y ajenos, por no presentarse a indagatoria y no dar el ejemplo sobre el respeto por la República. Frente a esto, la querella mayoritaria de los allegados de la tripulación del ARA San Juan, Valeria Carreras, sostuvo en diálogo con El Destape Radio que si no se presenta en esta ocasión "lo van a buscar con la fuerza pública". En el medio, algunos diputados de Juntos por el Cambio, el representante legal del citado y el propio Macri pusieron en duda la forma de actuar del magistrado.

Incluso, días atrás, el expresidente realizó un extenso hilo de Twitter donde, tras regresar de su viaje remarcó "siempre estuve y estaré a disposición de la Justicia" pero dejó en claro que no permitiría que "se violen derechos y se abuse del poder con intenciones políticas", dando a entender algún tipo de persecución parte del magistrado. Además acusó al juez Bava por "vulnerar" sus garantías y llevar a cabo una "imputación arbitraria". A pesar de que no se presentó en el segundo llamado y buscó redireccionar la mirada, finalmente dirá presente.

El hilo completo: