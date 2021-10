Para José Luis Espert en el Conurbano hay "gente viviendo casi en estado de animalización"

El candidato libertario estuvo con Luis Novaresio y lanzó una calificación despreciable sobre el conurbano.

No es novedad que José Luis Espert lanza cualquier tipo de declaración sin ruborizarse. Esta vez, en diálogo con el periodista macrista Luis Novaresio, el candidato de la ultraderecha asoció a las personas que viven en el Conurbano bonaerense con animales.

Mientras la cocinera Maru Botana y el periodista Luis Novaresio asentían con la cabeza en la pantalla de América TV, Espert compartía su discurso de campaña en el que apela a las ideas más agraviantes de la derecha. "Temo que Argentina se convierta en una villa miseria", advirtió.

Para explicar su teoría, planteó en el living de Debo Decir: "Veo conurbanos en todas las ciudades del país, no sólo en las grandes ciudades. Ahora que he recorrido toda la provincia por la campaña, todas tienen su conurbano". "Cuando digo conurbano me refiero a una zona muy pobre, a gente viviendo casi en estado de animalización", lanzó.

Con el aval de Novaresio y Botana, a quienes no se les movió un pelo con tamaña comparación, propuso: "Hay que sacar esta política, a través del voto, claro. Tiene que venir gente como nosotros, de laburo", propuso.