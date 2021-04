El periodista Ernesto Tenembaum mantuvo un fuerte cruce con el ex secretario de Cultura en el macrismo Pablo Avelluto por la serie de mensajes violentos que publicó en la red social Twitter contra el presidente Alberto Fernández por haber aumentado las restricciones en medio del peor momento de la pandemia en la Argentina.

"Cuando ayer veía tus tuits digo algo le está pasando, porque me parecen mensajes de un agitador cargado de posiciones extremas", le dijo Tenembaum y leyó un tweet donde amenazaba a Alberto Fernández y había escrito "ni olvido, ni perdón"

Tenembaum lo acusó de decir falsedades y le reprochó su actitud en medio de la pandemia del coronavirus. "Vos no hablás como padre, vos hablás como dirigente político que busca agitar en esta situación", enfatizó. En ese momento Avelluto se enojó y le ordenó: "no me digas cómo habló"

"¿Vos sabés cuántas semanas no hubo clase en Canadá? cuarenta semanas. ¿Sabés cuántas semanas no tuvo clases Chile? vos en medio de una suba de casos tremenda le estás diciendo al gobierno ´ni olvido, ni perdón´. ¿Explicame cómo es que no hablás como padre y no como dirigente político?", le preguntó.

Luego Avelutto comenzó a plantear el discurso que reitera la oposición acerca del "poco poder de Alberto Fernández" y enfatizó en las consecuencias económicas de la cuarentena. En ese momento Tenembaum salió al cruce: "Perdoname pero no puedo dejar de recordarte que generaron la inflación más alta en treinta años, la deuda externa...".

"De cada ministro de Cultura recuerdo alguna política interesante. Lo único que recuerdo de tu gestión es que despediste gente", completó Tenembaum y en ese momento Avelluto quiso responderle, pero no pudo enumerar ninguna política de estado de su gestión.

El ex ministro macrista luego sostuvo que apuesta al diálogo y eso enfureció al periodista: "¿Cómo dialogas con alguien que ante un medida le decís ni olvido ni perdón?". De manera insólita Avelluto dijo que está en contra de la "grieta absurda".

"Vos no podés hablar de grieta absurda si decís ni olvido ni perdón", sostuvo el conductor de televisión. Avelutto destacó una foto de Antonio Cafiero con Raúl Alfonsín y ese recuerdo también molestó a Tenembaum que le reprochó su falta de coherencia.

"La actitud que vos valorás de Cafiero es la de un opositor que acompaña a un presidente. No la actitudo de una persona que ante una crisis tremenda como la pandemia del coronavirus dice ni olvido ni perdón. El que no está teniendo una actitud como la de Cafiero sos vos y gran parte del macrismo como Patricia Bullrich que va a la casa del presidente", enfatizó Tenembaum.

La discusión terminó con una declaración de Avelluto que pidió que baje la virulencia y el periodista le reprochó: "entonces no la apliques".