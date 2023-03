Encuestas 2023: cómo le daban los sondeos a Macri antes de bajarse

Los bajos números de imagen positiva e intención de votos fueron mencionados como la justificación para la decisión del ex presidente de desistir de competir en el año electoral. ¿Quién hereda ese electorado?

Entre los muchos argumentos que circularon respecto a la decisión del ex presidente Mauricio Macri de desistir de competir en las elecciones 2023, está el de que sus números de intención de voto e imagen positiva no le eran favorables. Una serie de encuestas muestran el fundador del PRO no era tan bien valorado en la mayoría del país.

Según un trabajo de opinión pública del Observatorio Social de la Universidad de La Matanza, el ex mandatario tenía un 8,9% de intención de votos y era superado en la PASO de Juntos por el Cambio por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con 10,9 y la titular del PRO, Patricia Bullrich, con 10,8.

Además de los dos precandidatos presidenciales del PRO, Macri también era superado en intención de voto por el diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei (14,0) y la opción "no sabe" (11,6).

En la misma encuesta, se midió la imágen de Macri, la que arrojó un 34,2% de valoración positiva, contra un 62,6 de negativa. De los miembros del elenco opositor que fueron medidos, el ex presidente tiene el mayor rechazo.

Por otra parte, la consultora Giacobbe y Asociados realizó una encuesta en este mes de marzo que indicó que Macri tiene una imagen positiva de 27,6%, una regular de 21,3 y una negativa de 49,7. Una vez más, de los dirigentes de la oposición medidos, es el que mayor rechazo tiene.

¿Quién hereda el electorado?

“Esto ratifica y fortalece mi candidatura”, lanzó Bullrich apenas Macri anunció que desistía de la contienda electoral. La líder del "ala dura" del PRO buscó tratar de erigirse como heredera del electorado del fundador del partido amarillo.

¿Qué dicen las encuestas? La consultora Políticos en Redes consultó en un trabajo de opinión pública a nivel nacional a dónde irá el voto de quienes eligirían a Macri, pero no lo tendrían como alternativa en una boleta. Un 66,7% de esa intención de voto se quedaría con Bullrich, mientras que un 11,3% iría con Rodríguez Larreta.

Tercera, con 10,6%, quedó la diputada nacional del PRO María Eugenia Vidal, señalada como la precandidata a presidente que contaría con el impulso de Macri para romper la disputa Rodríguez Larreta-Bullrich. Sin embargo, un 6,4% de ese voto deja Juntos por el Cambio y se va con Milei.

Por otra parte, el Observatorio Social de la Universidad de La Matanza realizó una encuesta que excluyó a los ex presidentes Macri y Cristina Fernández de Kirchner. Si bien tanto Rodríguez Larreta como Bullrich son los principales beneficiados con la salida del fundador del PRO, el jefe de Gobierno porteño se impone a la ex ministra de seguridad, 15,2% contra 14,9%, respectivamente